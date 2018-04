Zatím mi tři kloučci bohatě stačí

Ve 2 ráno mně vzbudil nepříjemný tlak v podbřišku, šla jsem na WC a tam jsem zjistila,že mi odešla hlenová zátka.O půl 3ráno se přidaly nepravidelné stahy.

Od té doby jsem poslouchala, jak se mě manžel co 10minut ptá, tak už jedeme? A teď už jedeme? Asi kolem 7ráno, mi ty jeho dotazy lezly už pěkně na nervy.

Kolem 12hodiny jsme tedy vyrazili do porodnice, kam jsme asi kolem 13hodiny dorazili. Po sepsání oficialit, při kterých mi odtekla plodová voda, jsme byli odvedeni na porodní box. Chodila jsem do sprchy, skákala na baloně, ale porod nepostupoval.

Od 14hodin do 16hodin jsem se neotevřela ani o centimetr, a tak mi byl nabídnut epidurál, že by se to po něm mohlo rozjet. Když mi jej anesteziolog na podruhé konečně píchnul, začal pípat monitor, což signalizovalo, že Martínek už začíná mít v bříšku problémy.Otočili mně na bok, a zavedli k prckovi sondu, na monitorování dechu.

V této nepřirozené poloze na boku s jednou nohou zvednutou a druhou nataženou, jsem už zůstala až do konce. Když jsem mohla už tlačit a aktivně se podílet na porodu, tak jsem měla docela problém, neboť jsem necítila díky epidurálu stahy, a tak jsem netušila kdy mám tlačit. Asistentky a lékař na to v tom spěchu nějak zapomněli, a tak když mi doktor pohrozil, že pokud nebudu tlačit, tak zavolá primáře, který provede klešťový porod, jsem je na tu skutečnost musela upozornit. Potom to šlo už rychle, sestřička přiložila ruku na bříško a řekla, kdy zatlačit a Martínek 3 350g a 53cm, byl na tři zatlačení venku. Měl nadvakrát omotanou pupeční šňůru kolem krčku a na barvu jeho malinkatého tělíčka nikdy nezapomenu. Byl přidušený, ale naštěstí ho nemuseli křísit. A tak místo položení na bříško a prvního pochování, mu dávali kyslík a pak ho odvezli na 12hodin na pozorování.

Mně čekalo hodinové šití a pak převoz na šestinedělí, kde mi pak po 16hodinách dovezli konečně mého syna.Po tomto porodu jsem se cítila ještě dlouho dost špatně jak po fyzické stránce, tak i po té psychické, ale byla jsem ráda, že vše dobře dopadlo.

Podruhé jsem rodila v roce 2005 a netušila jsem, že porod může být i krásný.Ten den jsem byla ráno v poradně u svého lékaře a ten si mně ještě objednal na další týden na kontrolu s tím, že to na porod do konce týdne nevypadá. Byla jsem na konci 38týdne a byla jsem smířená s tím, že budu přenášet jako u prvního těhotenství. Šla jsem spát dost pozdě, asi kolem půlnoci a o půl 3ráno, mně vzbudila ostrá bolest v podbřišku. Otočila jsem se na druhý bok s tím, že to budou určitě jen poslíčci. Po 3hodině jsem vstala z postele, kolem 4jsem vlezla do vany plné teplé vody a zavolala si do porodnice.Tam mi hodná porodní asistentka poradila, že si mám v té teplé vodě posedět alespoň hodinku a pokud to nepřejde, tak přijet. Stahy neustoupily, spíše naopak zesílily a tak jsem před 5hodinou vylezla z vany a jeli jsme s manželem do porodnice.

Přijata jsem byla v 6.05, následovalo asi 10min natočení monitoru a sepsání oficialit. Mezitím za mnou na porodní box přišel manžel. V 6.20 mi píchli vodu a Mareček 3 360g a 53cm se za 20min poté narodil. Dali mi ho na bříško a já pocítila, že jsem prožila tu nejkrásnější věc na světě. Vše o co jsem byla u prvního porodu ochuzena, mi bylo dvojnásobně vráceno. Vše probíhalo tak nějak v pohodě a přirozeně a já vím, že na tento porod budu vždy ráda vzpomínat.

No a můj třetí porod proběhl v roce 2006. Měla jsem 2dny do termínu, šla jsem ten den nakoupit a táhla se s těžkými taškami, s jedním dítětem v kočárku a druhým za ruku. Po příchodu domů jsem zjistila, že mi asi odchází hlenová zátka a říkala si, tak do dvou dnů určitě začnu rodit. O půl desáte jsem si šla lehnout a manžel šel výjmečně taky. Asi o půl 12 v noci mne vzbudila velmi silná bolest v podbřišku a za dalších asi 10min další. Vstala jsem a přesunula jsem se do obýváku a snažila se to rozchodit. Kolem tři čtvrtě na 12 jsem volala do porodnice a tam mi poradili vanu a já je poslechla.

Když jsem lezla do vany, měla jsem kontrakce asi co 7min, kdyz jsem asi po 5minutách vylézala, měla jsem kontrakce co 2minuty. Manžel zavolal sanitku, ta přijela asi po 20min a já se už modlila, ať neporodím v ložnici.

Když saniťák viděl,že veze maminku, která mu tam může každou chvíli porodit, tak se orosil a prosil mně ať netlačím. Do porodnice jsme přijeli v 1hodinu v noci a tam jsem hned na příjmu, o 5minut později, porodila Matěje 3 130g a 47cm.

Bohužel mi ale praskla cévka, a tak jsem ztratila skoro 500ml krve. Proto jsem byla ráda,že jsme to stihli do porodnice, protože pokud bych porodila doma a tohle se stalo, mohla jsem klidně i vykrvácet. Všechny kluky jsem porodila ve stejné porodnici, kde jsem byla moc spokojená.

Zažila jsem porod dlouhý, krásný, a do třetice i překotný. Všechny mně obohatily o zkušenost a daly mi krásné zdravé kluky. Jestli budu ještě někdy rodit a pojedu si do porodnice pro holčičku je ve hvězdách. Zatím mi ti tři kloučci bohatě stačí.