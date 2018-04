Zastaralý test děsí těhotné ženy. Pojišťovny na něm ale trvají

Gynekologická společnost už usiluje o to, aby zastaralou metodu, od které se ve vyspělém světě ustupuje, nahradila jiná, přesnější. Přesněji – aby ji pojišťovny začaly proplácet.

"Triple test mi vyšel s pozitivním výsledkem. Tolik strachu jsem nikdy nezažila, dva týdny při čekání na výsledek dalšího vyšetření jsem skoro nejedla – a pak mi oznámili, že je to v pořádku," vzpomíná Barbora Svitavská.

A bývá to i obráceně: test vyjde dobře, ale ženě se narodí postižené dítě. Častější je však první varianta, tedy falešně pozitivní test. Ten každý rok vyděsí stovky žen zbytečně, což dokládá statistika, kterou zveřejnila organizace Gender Studies: z dvaceti matek, jimž triple test ukáže pozitivní výsledek, čeká postižené dítě ve skutečnosti jen jedna.

Přesnější je screening, který se provádí v časnější fázi těhotenství (po 11. týdnu), ale žena by si jej musela zaplatit. "U něj je třikrát až šestkrát nižší falešná pozitivita," říká gynekolog Miroslav Břešťák.

Jenže tento způsob testování pojišťovny neproplácejí, přestože se k němu postupně přiklánějí ostatní evropské státy.

Spousta testů, jeden popírá druhý

První test, který odhaluje riziko Downova syndromu a dalších postižení u dítěte, vyšel těhotné Kamile Černé negativně.

Oddechla si jen na chvíli. Lékař jí o několik týdnů později nabídl druhé vyšetření, takzvaný triple test. Na rozdíl od předchozího, za nějž dala 1 500 korun, tenhle hradí pojišťovna.

Budoucí matka nechápala, proč musí na podobné testování znovu, ale souhlasila. Výsledek ukázal, že pravděpodobnost Downova syndromu je u jejího dítěte vysoká – 1 ku 16. "Byl to naprosto zbytečný stres. Pro mě, pro manžela i celou naši rodinu. Všichni jsme se báli, když jsme čekali na výsledky rozboru plodové vody. Pak nám řekli, že je všechno v pořádku. Ale co kdybych potratila právě z toho šíleného strachu?" ptá se Černá.

Zlobí se na doktory, že ji uvrtali do vyšetření, které je nespolehlivé a vědí to o něm i gynekologové. Jedna třetina výsledků je chybná – buď jde o planý poplach, nebo o horší variantu, kterou zažila šestatřicetiletá Monika: "Testy vyšly normálně, 1 ku 1 200. Přitom se mi narodila dcera s Downovým syndromem."

Gynekologové chtějí změnu

Někteří gynekologové se snaží triple testu vyhýbat, v Evropě není běžné, že by byl na pojišťovnu – vyspělé země dávají přednost prvotrimestrálnímu screeningu, který si zaplatila i Černá a který je spolehlivý na devadesát procent.

Česká gynekologická a porodnická společnost ho chce mezi výkony hrazené pojišťovnou dostat i u nás. "Určitě se o tom uvažuje. O pilotním projektu jsme jednali s jednou pojišťovnou, zatím to nevyšlo. Je třeba udělat ještě řadu kroků, nemáme ani studii, která by porovnávala cenu screeningu a medicínské výstupy," řekl předseda společnosti Vladimír Dvořák.

downův syndrom *projevuje se mentální retardací, anomáliemi obličeje, z fyzických příznaků je nejnápadnější zploštění celého obličeje, zešikmení očí.

* v Česku je ročně počato 150 dětí s Downovým syndromem, v 70 případech je těhotenství přerušeno, 70 dětí se narodí, a niž testy postižení odhalí.

* riziko může odhalit test. Pokud vyjde pozitivně, může žena absolvovat odběr plodové vody a z jejího rozboru získá jistotu, zda bude její dítě nemocné.

Zatím by ani nebylo možné toto vyšetření zavést plošně. Gynekolog Miroslav Břešťák vysvětluje, že ne všichni lékaři ho mohou provádět. Navíc je test o polovinu dražší. "Z ekonomického hlediska by se však vyplatil, dokáže včas zachytit více problémů, které je možné rychle řešit," podotýká Břešťák.

Kamila Černá si stěžuje i na to, jak s ní lékaři jednali – okamžitě ji tlačili do odběru plodové vody, při kterém je přitom jednoprocentní riziko, že žena potratí. "Je to byznys. Vyšetření vyjde špatně a oni vás tlačí do dalšího, které zaplatí pojišťovna. Je to obchod se strachem," zlobí se manžel Kamily Černé Martin.

Lékaři se pochopitelně podobným nařčením brání. "Tohle je úplně nesmyslné tvrzení ve smyslu ´jedna paní povídala´," reagoval gynekolog a genetik Pavel Calda.

Zlost Kamily Černé však chápe prezidentka Unie porodních asistentek Ivana Königsmarková, která se s podobnými zkušenostmi setkává. Vadí jí i plýtvání penězi – doktor udělá jeden test, pak ho zopakuje a navazuje další test...

"Neříkám, že žena nemá mít právo vědět, jestli jejímu dítěti hrozí Downův syndromu, ale opakovaná vyšetření jsou zbytečná. A hlavně – nesmí ji k tomu nikdo nutit," naráží Königsmarková na výsledek svého průzkumu. Z něj vyplynulo, že jen jedna žena ze sedmačtyřiceti absolvovala vyšetření proto, že opravdu chtěla, a nepřiměl ji k tomu doktor.