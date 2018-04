Zastánkyně domácích porodů zemřela. Ještě před smrtí varovala vládu

Těm, co porod doma pokládají za hazardování se zdravím a životem matky i dítěte, úmrtí Lovellové nahrává. Zastánkyně domácího porodu ovšem dlouhodobě tvrdí, že každá žena má právo rodit tam, kde chce. Porod není choroba, aby s ní musela žena do nemocnice.

Podle australského serveru The Age Lovellová před smrtí varovala vládu, že pokud nezajistí lepší financování péče porodních asistentek a právní ochranu porodu doma, životy rodiček a dětí budou v ohrožení.

Smrt nemusela souviset s domácím porodem

"Je to samozřejmě smutný případ, ale na naše rozhodnutí rodit doma by to nemělo žádný vliv," řekl redakci OnaDnes.cz Jakub Kašpar. Jeho syn a dcera přišli na svět doma.

Domnívá se, že úmrtí Australanky, která zemřela při porodu na infarkt, nemuselo s domácím porodem až tak souviset, a je tak možné, že by ji infarkt postihl

i v nemocnici nebo o pár dní později.

"Není možné z jednoho případu vyvozovat obecné závěry, generalizovat," dodává otec.

Také ekonomka Markéta, která nechce uvádět své příjmení, přivedla na svět obě své děti doma - se svým manželem a porodní asistentkou. Před časem se redakci OnaDnes.cz svěřila, že by to klidně udělala znovu, pokud by věděla, že těhotenství probíhá bez komplikací.

"Oba porody byly úžasný zážitek. První trval zhruba dvanáct hodin, druhý tři. Neměla jsem bolesti, jen jsem cítila, že tělo pracuje. Nepotřebovala jsem, aby mi někdo říkal, co mám dělat. Řídila jsem se intuicí. Šest hodin po porodu jsem už stála se synem v šátku na břiše u sporáku a pekla kuře, bylo mi nádherně. Od začátku jsem cítila k dětem neskutečně silný vztah. Obě jsou velmi klidné," vzpomínala.

Doktorka Alena Měchurová z porodnice v Motole ovšem před porody doma dlouhodobě varuje. "Ani u sebezdravější ženy nikdo dopředu nedokáže odhadnout, jestli porod proběhne bez komplikací," řekla před časem Měchurová.

Pokud třeba dítě trpí nedostatkem kyslíku, mělo by se narodit do patnácti minut. A to může být moc málo na to, aby se rodička dostala včas do nemocnice.

Gynekologové porody doma nepodporují

Úmrtí Lovellové je zatím předmětem šetření. Kromě novorozené Zahry po ní zůstal i manžel Nick a starší dcerka Lulu.

Podle zdrojů z ministerstva zdravotnictví ve státě Victoria v Austrálii každý rok plánuje porod v domácím prostředí na 200 žen, a to za pomoci soukromé porodní asistentky.

Ministerstvo nicméně testuje využití porodních asistentek ze dvou veřejných nemocnic. V případě úspěšnosti bude program rozšířen na další zařízení.

V České republice jsou podle zatím posledního verdiktu Městského soudu v Praze z minulého týdne nemocnice povinny zajistit porodní asistentku ženám i u porodu doma. Soud odkázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle něhož mají ženy právo na volbu místa porodu a stát má povinnost jim k tomu zajistit podmínky.

Ministerstvo zdravotnictví a gynekologická společnost ani po tomto verdiktu plánované porody doma nepodporují, argumentují bezpečím pro rodičku i novorozené dítě.

V Česku je většina porodních asistentek zaměstnána na porodních klinikách, jejich profesní organizace porody doma nepodporuje. Skupina asistentek, která prosazuje porody doma, se snaží dosáhnout toho, aby domácí porod stát uznal a zdravotní pojišťovny jim za to platily. Teď si ženy porodní asistentku pro domácí porod platí samy.

