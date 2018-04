Pět zásad letní péče o pleť. V horkých dnech potřebuje vláhu i ochranu

1. Exfoliace je matka krásné pleti

Říkali jsme to už mnohokrát a řekneme to ještě jednou: obrušování odumřelých a suchých buněk pokožce prospívá, zamezuje totiž ucpávání pórů, vyhlazuje a zlepšuje účinky dalších přípravků.

Zkuste do své kosmetické rutiny zařadit nejen peeling tělový, ale i jemnější variantu na obličej. Používejte ji jednou až dvakrát týdně ještě před použitím toneru, pleťové či micelární vody, hydratační péče (ta by nikdy neměla chybět) a make-upu. A bonus? Líčení na exfoliované pleti vydrží déle.

Čisticí exfoliační pudr, Dermalogica Gelový peeling pro stárnoucí pleť, Essenté Zjemňující obličejový peeling, Phyris

2. Hydratace není nikdy dost

Používat každé ráno i večer klasický hydratační krém nebo gel by mělo být samozřejmostí. V létě můžete pravidelnou péči rozšířit ještě o intenzivní hydratační masku - použijte ji jednou nebo dvakrát týdně, výsledky se dostaví téměř okamžitě. Pod denní a noční péči můžete přidat ještě sérum, během dne pak u sebe noste osvěžující toner nebo termální vodu ve spreji. Pokud zrovna nejsou po ruce, dobře funguje i obyčejná minerálka.

Hydratační pleťová maska, La Sultane de Saba Osvěžující toner ve spreji, Dermalogica Termální voda ve spreji, Avène

Zejména - ale nejen - v extrémně horkých dnech nezapomínejte na pitný režim. Vyhnete se tak vnitřní dehydrataci, která může způsobovat bolesti hlavy a závratě, a prospějete i pleti, ze které se ve vedru vláha rychle vytrácí. Průměrně bychom měli denně vypít osm sklenic čisté vody, vhodná je i neslazená citronáda nebo vychlazený bylinkový čaj. Pokud si dopřáváte nápoje s obsahem kofeinu, je třeba množství vypité vody ještě zvýšit.

3. Sluneční ochranu nestačí nanést jednou

Spousta lidí se ochranným krémem namaže jen ráno a přes den už si na něj nevzpomene. Ve dnech, kdy pokožku vystavujeme slunci, i kdyby to bylo jen po cestě do práce, je však potřeba aplikaci opakovat. Ideálně každé dvě hodiny a v dostatečných „dávkách“: na obličej naneste asi jednu čajovou lžičku přípravku s SPF, na tělo pak tolik, co by se vešlo do panákové skleničky.

Ochranná péče s SPF 30, Dermalogica Tónovaný fluid s SPF 50+, Bioderma Rozjasňující opalovací sprej s SPF 30, Piz Buin

4. Když se spálíte, jednejte rychle

Někdy se to prostě stane - zapomeneme na sluneční ochranu, usneme na sluníčku nebo zůstaneme příliš dlouho ve vodě. Poškození pleti už zpátky nevrátíme, ale nepříjemným pocitů, jako je svědění, pálení nebo bolest se vyhnout můžeme. Hojivý gel, balzám nebo mléko po opalování je třeba nanést co nejdříve, ideálně hned ve chvíli, kdy se objeví narůžovělý odstín. Předejdete tak zanícení, zarudnutí a v lepším případě i loupání spálené kůže.

Vitaminový koncentrát D-Panthenol, Nobilis Tilia Bio mléko po opalování, Biosolis Tělové mléko po opalování, Bioderma

5. Opalování je fajn, ale přidává roky

Slunce je pro nás v létě to, čemu v anglicky mluvících zemích říkají „frenemy“ - přítel a nepřítel v jednom. Jasně, je příjemné se v létě vystavit jeho paprskům, opálit se a ještě načerpat vitamin D; zároveň ale musíme myslet na to, že UV záření přispívá k předčasnému stárnutí pokožky. Abychom předešli vzniku vrásek, je dobré používat přípravky, které pleť regenerují a stimulují tvorbu kolagenových vláken. Právě ta se starají o její pevnost a pružnost.