Žárlivost zabíjí náš vztah

Neviděla jsem ho takového jen já, ale i okolí, takže růžové brýle na nose opravdu nemám.

Napište i vy Napište, co jste zažila nebo co právě řešíte, s čím si nevíte rady. Na konec vašeho příběhu uveďte konkrétní reálné možnosti řešení vaší situace. Nejlepší příběhy zveřejníme a čtenáři v hlasování pod článkem poradí, co byste měla udělat. Pište na adresu . Nejlepší příběhy odměníme.

Po čase jsme se spolu sbližovali, měli jsme si pořád co říct, chemie mezi námi zapracovala a dali jsme se prostě do kupy. Z mého jednolůžkového pokoje se stala ložnice a jinak celkem zůstalo vše při starém. Nějakou dobu.

Přítel začal žárlit, nebo spíš mu začaly vadit věci, které dřív neřešil. Přikazoval mi, s kým se mám setkávat, o čem se můžu s lidmi bavit a o čem ne, zakazoval mi, abych chodila s kamarádkami ven.

Prostě strašně žárlí, což ale nepřizná. Jako poslušná holčička mu oznámím, že půjdu příští týden na kafe s kamarádkou. Kafe mi povolí a řekne, že v tom nevidí problém, ať si jdu. Jenže nastane den setkání s kamarádkou a on záměrně vyvolá konflikt kvůli naprosté hlouposti. Takže se pohádáme a já mám zkažený celý den. Další dny je všechno v pořádku, zase je to ten úžasný milý kluk, do doby, než chci opět nějaký "nadstandard" - vyjít si mezi lidi.



Odměna Odměna Za dnešní příběh posíláme čtenářce knihu Tomáše Nováka z nakladatelství Grada: Žárlivost- jak ji zvládat.

On sám se stýká spíše se svou rodinou, s kamarády zajde ven jednou za čtvrt roku, jinak komunikuje přes ICQ. Jak říká, nemá potřebu se stýkat s ostatními. Jednou mi přiznal, že se bojí toho, že půjdu s kamarádkou někam do baru, napiju se, seznámím se s cizím mužem a skončím s ním v posteli. Přijde mi to schizofrenní. Nikdy jsem mu nedala záminku, aby žárlil, neflirtuju s cizíma chlapama.

Tohle se opakuje pořád dokola a on je už i zlý a nevrlý. Dokola to spolu řešíme, radím mu, ať se nad sebou zamyslí, ať třeba změní zaměstnání, protože není se současnou pozicí v práci spokojen, ale je to bezvýsledné.

Nejradši by mě měl přivázanou doma s neustálým dohledem. Přiznává, že vyvolává hádky, ale že jsou prostě věci, které mu vadí a nedokáže je překonat. Prostě to tak bude a já se mám podle toho zařídit.

Jsem samostatná, svobodu milující žena, a tento vztah mi začíná přerůstat přes hlavu. Miluju ho, ale trápím se čím dál víc. V období, kdy máme létat v sedmém nebi, rozpoutáváme peklo. Poraďte mi prosím:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1735