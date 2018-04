Řekněte stop žárlení. Sedm dobrých rad, jak s ním zatočit

Protistresová cvičení Řvoucí lev

Vsedě natáhneme ruce, dlaně směřují k zemi. Vyplázneme jazyk a napneme obličejové svaly. Oči jsou maximálně otevřené, brada se blíží k hrudníku. Následuje opakované nádech a výdech - ten je možno doprovázet bezesmyslným výkřikem - ha, ba, uf, he - podle nálady. Sebevědomý smích

Stojíme rozkročmo, pevně, zpříma. Nahlas si několikrát opakujeme „ha-ha-ha“ a poklepáváme pěstmi do horní části hrudníku.

„Zásadně se snažte vyhnout už ověřeným tématům sporu, o nichž jste se v minulosti opakovaně pohádali,“ říká psycholog Tomáš Novák.

Zkuste žárlivé myšlenky odpálkovat tím, že obrátíte svou pozornost na příjemné detaily z minulosti.

Někomu zase může pomoct technika mantry, kdy si v duchu mnohokrát za sebou opakuje formulku „jsem klidný, dokážu se uvolnit, zvládnu to.“

1. Stop technika

„Sestavte si seznam nejčastějších nutkavě se vracejících žárliveckých myšlenek a představ,“ radí Tomáš Novák v knize Žárlivost - jak ji zvládat. A vybavte si tři až čtyři uklidňující myšlenky, vzpomínky či představy (např.: zahrada, koupání v moři...). Jakmile se vybaví nutkavé myšlenky, dejte sami sobě povel stop a vybavte si některou ze zklidňujících představ.

2. Přenesení pozornosti

Jakmile se vás zmocňují žárlivecké úvahy, soustřeďte naplno svou pozornost na své okolí. V duchu pak popisujte, co vidíte: obraz na stěně, kusy nábytku, detaily přístrojů...

3. Mentální cvičení

Ve chvíli ataku žárlivosti se soustřeďte na mechanické početní úlohy. „Například přičítejte po osmi do tisíce nebo naopak odčítejte dejme tomu také po osmi od stejného čísla. Cvičení má být mechanické,“ radí psycholog.

4. Opakování do přesycení

Tuto a i další zmíněné metody „práce“ se žárlivostí lze použít pouze u lidí, kteří si své žárlivecké uvažování a chování uvědomují a chtějí ho zvládnout. Takovým klientům Novák radí, aby se nebránili svým úvahám. „Přemýšlejte o možné nevěře partnera víc a víc. Zásadně přitom ovšem stůjte na jedné noze, nebo dělejte kliky či žabáky a podobně. Mezi řádky se totiž předpokládá, že „nepohodlí léčí“.

5. Katastrofický scénář

Žárlivost si nevyčítáme, neutěšujeme se, že bude líp, ale přijímáme myšlenku, že bude ještě mnohem hůř. Zkuste sami sebe vybízet k ještě katastrofičtějším vizím o tom, že nejde jen o nevěru, ale o zničení vašeho života a nejen vašeho, ale všech příbuzných a celého města. Pokračujte, dokud vám samotné představy budou připadat jen směšnou parodií.



6. Uklidňující scénář

Jakmile pocítíte nával žárlivosti, začněte dělat to, co vás uklidňuje, co je vám příjemné: pusťte si oblíbenou hudbu, udělejte si radost zmrzlinou, kupte si něco pěkného na sebe...

7. Scénář budoucnosti

Metoda vhodná pro otrlé a v léčbě žárlivosti již pokročilé. Spočívá v tom, že si představíte potenciální milostný trojúhelník po 20 letech. Zvážíte, jak bude vaše rodina a vztahy vypadat za x let.

Podle psychologů je pro zvládnutí žárlivosti neméně podstatné také odpouštění. Žárlivec totiž v první řadě obviňuje partnera (za to, co mu způsobil), v druhém plánu i sebe (že si takového vybral), což vede k pocitům marnosti a zapšklosti. „Je pragmatičtější se ptát, jak z maléru ven, ne kdo ho zavinil,“ tvrdí Tomáš Novák a dodává, že v první řadě bychom si měli dovolit odpustit sobě, pak tomu druhému a nakonec se naučit přát sobě a také svému partnerovi jen to nejlepší.