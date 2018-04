Zářivý úsměv můžete mít i vy, jen vědět, jak na to

Ze všeho nejdřív je dobré vědět, jestli opravdu chceme úsměv tak "hollywoodsky" zářivý. Přílišná bělost totiž vypadá dost nepřirozeně a každému bude hned jasné, že jste se s takovými zuby nenarodili.

Třeba v takových Spojených státech nad tímhle nikdo nepřemýšlí, protože bezchybný zářivý úsměv je tam téměř společenskou normou.

Bělejší zuby díky pastě? Nikoli

V přirozenosti je krása. Pokud tedy máte zuby bílé, a přesto máte pocit, že byste je chtěli ještě bělejší, nepřežeňte to. Většinou stačí přirozenou barvu zesvětlit o dva až tři odstíny. V případě nepěkně zažloutlých zubů se pak samozřejmě bělí více.

"Přemýšlím už delší dobu, že si nechám zuby vybělit. Zkoušela jsem různé pasty, ale výsledek v podstatě žádný nebo jen nepatrný, a tak bych ráda vyzkoušela něco pořádného," tvrdí pětadvacetiletá asistentka Petra.

Šetříte-li a spoléháte se na bělicí zubní pasty, pak velké zázraky nečekejte. Pasty neobsahují takové množství karbamid peroxidu (to je ona účinná látka) jako gely, které používají zubaři při bělení.

Pasty působí také jen na povrch skloviny a navrací zubům jejich přirozenou barvu. Ale nepleťme si naši přirozenou barvu (tu, se kterou jsme se už narodili) se zesvětlením o několik odstínů.

Pasty odstraní také skvrny vzniklé kouřením či pitím kávy, vína, černého čaje Coca-Coly a podobně, ale nedokážou změnit přirozený odstín zubů.

Bělte jen pod dohledem lékaře

Možností, jak tedy přirozenou bělost zubů vylepšit, je několik. "Já jsem absolvovala bělení nějakou lampou u zubaře, nevím přesně, jak se to jmenuje. Je to opravdu hodně znát. Hotové to bylo asi za 3 hodiny. Nevýhoda je vysoká cena a ten den mě až do večera občas nepříjemně bodalo v některých zubech, ale to prý nemá každý. Pokud je pravda, že se tím neničí zuby, je to bezvadný," píše v internetové diskusi Martina.

Ještě než se váš zubař pustí do bělení, zuby kompletně zkontroluje. Bělit se mohou jen zdravé zuby (bez kazů, zubního kamene) a neměly by být postižené ani dásně. Pak vám zubař jen nanese na zuby speciální gel a nechá ho působit. Často se také působení gelu urychluje plazma lampou nebo laserem.

Pokud nechcete v ordinaci trávit více času, zubař vám může zhotovit na doma speciální šablonu podle vašich zubů.

"Zubař mi sejmul otisky a nechal mi udělat takové násadky na horní i dolní zuby. Do té násadky jsem pak před každým spaním dala kapičku bělicího gelu a šla spát. Výsledek byl malinko vidět, stálo mě to asi pět tisíc a vydrželo to asi půl roku," popisuje své ne moc dobré zkušenosti Simona z Prahy.

Bělení by mělo vždy probíhat pod dohledem lékaře. "U ordinačního bělení, které je vedené zubním lékařem, je vysoce pravděpodobné, že je vhodnost tohoto výkonu u pacienta správně indikovaná. Při dodržení návodu k použití konkrétního výrobku by k poškození skloviny nemělo dojít," říká MUDr. Děvana Hloušová, primářka Výzkumného ústavu stomatologického v Praze.

Bílé zuby vydrží každému jinak dlouho. "Účinnost bělení je individuální, záleží na mnoha faktorech. Na kvalitě skloviny, barevném odstínu diskolorace a podobně," dodává MUDr. Hloušová.

Významnou roli také hraje disciplinovanost osoby v režimu, který je nutné po bělení zubů dodržovat. Bělost totiž mohou ovlivnit jak genetické dispozice, tak i vaše hygienické návyky a také kouření. A nezbytné je i omezit konzumaci potravin a nápojů, které zuby dokážou opět nepříjemně zbarvit.

Proto ještě než se k bělení rozhodnete, vezměte v úvahu váš životní styl a poraďte se s lékařem. Například těhotné a kojící ženy by bělicí procedury neměly vůbec podstupovat.