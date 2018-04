Zapomněl ve mně kondom!

Moc se nám to asi ani jednomu nelíbilo, takže jsme to už nezopakovali a on se ještě během noci vytratil. Už mi nezavolal a mně to nebylo líto. Kondom jsme samozřejmě použili, takže všechno mělo být v pořádku. Za pár dní jsem si na Jirku už ani nevzpomněla.

Asi po týdnu jsem začala mít gynekologické obtíže. Výtok mě sužoval dost urputný, a dokonce jsem měla i zvýšenou teplotu. Objednala jsem se u gynekologa.

Nevěděla jsem, jestli na mě leze chřipka, nebo co se mnou vlastně je. Doktor měl plno, takže jsem musela pár dní vydržet. Večer jsem si napustila vanu a rozhodla se pro příjemnou koupel. Ležím si tak poklidně, šplouchám okolo sebe rukama a malé vlnky mě omývají. Najednou mi začaly mezi nohama vycházel bubliny a ozývat se divné zvuky, koukám, co to má být, a najednou žbluňk a ze mne vyšel kondom. Vyskočila jsem z vany, jako kdybych viděla žraloka. No fuj…..co to má být? Nic odpornějšího jsem nezažila. A pak mi to došlo. Ten idiot Jirka ho ve mně nechal!!

Když jsem se za pár dní svěřila doktorovi, úplně se zhrozil. Mohla jsem si přivodit závažné problémy a výtok byla jen předzvěst začínajícího zánětu. Měla jsem obrovské štěstí. Ihned jsem si nechala udělat těhotenský test a naštěstí byl negativní.

Teď dumám, co tomu mizerovi provedu. Ptala jsem se na něj kamarádek a všechny říkají, že jen využívá holky a střídá jednu za druhou. Je mi fuk, že jsem se stala jednou z jeho obětí, chtěla jsem to a byla to moje volba, ale už mi není jedno, jak se zachoval. Odmítám uvěřit tomu, že si toho nevšiml. Když to zjistil, měli jsme ten kondom hledat, a ne aby v klidu odešel domů. Jsem z toho úplně vedle a chtěla bych ho nějak vytrestat, aby si víc dával pozor. Prosím, poraďte mi:

