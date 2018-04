Zapomeňte na pověry a přestaňte pít vodu

Pokud se řídíte obecně vžitým pravidlem, že člověk potřebuje za den vypít minimálně osm sklenic (1,5-2 litry) vody, je načase jej přehodnotit. Vědci z Pensylvánské univerzity zjistili, že pití velkého množství vody zdraví nijak nezlepší.

Nesmyslné pověry

Výsledky výzkumu, které vyšly v Journal of the American Society of Nephrology, prokázaly, že neexistuje žádný důvod, proč by měl člověk denně vypít takové množství vody. Nepodařilo se objevit žádný důkaz, že by se v důsledku zvýšeného příjmu tekutin vyplavovaly z těla toxické látky a zlepšovalo se zdraví.

Autoři výzkumu tvrdí, že tělo nás na úbytek tekutin přirozeně upozorňuje pocitem žízně a není důvod, proč zásobovat tělo vodou navíc. Mezi lidmi panuje přesvědčení, že množství vypitých tekutin ovlivňuje vyplavování toxinů z těla, tlumí bolesti hlavy, snižuje chuť k jídlu a prospívá zdraví pokožky.

Autoři studie Dan Negoianu a Stanley Goldfarb však uvádí, že zatímco dehydratace těla je skutečně nebezpečná, neexistuje žádný věděcky potvrzený důkaz, že by pití velkého množství vody mělo pozitivní vliv na zdraví: "Neexistuje vůbec žádný důvod, proč by měl člověk vypít denně dva litry vody."

S vodou nezhubnete

Svou studii zaměřili na to, zda zvýšený příjem vody opravdu zlepšuje funkci ledvin při vylučování toxických látek z organismu, jak se všeobecně soudí. Dospěli k závěru, že nikoli a že naopak nadměrné množství vypité vody filtrační funkci ledvin zhoršuje.

Ačkoli proběhly některé experimenty, které potvrdily, že vypití většího množství vody snižuje bolesti hlavy, vědci upozorňují, že nejde o statisticky průkazné výsledky. Totéž platí i pro vliv vypitých tekutin na vzhled pleti. Zatímco dehydratace skutečně vzhled a zdraví pokožky může ovlivnit, neexistuje žádný důkaz o tom, že by ji velké množství vypité vody vylepšilo.

Zvýšit příjem vody se někdy doporučuje také při redukčních dietách s tím, že to pomáhá snižovat chuť k jídlu. Negoianu a Goldfarb ale tvrdí, že žádný z experimentů nepotvrdil souvislost s množstvím přijaté vody a udržením váhy.

Pijte jen tehdy, když máte žízeň

"Ačkoli se mezi lidmi, na internetu, ale i v populárně věděckých publikacích objevuje množství tvrzení o prospěšnosti pití velkého množství vody, žádné z nich se nikdy nepodařilo průkazně potvrdit," píší autoři studie.

Podle odborníků by mělo naprosto stačit, pokud člověk vypije za den 1,2 litru vody. Průměrný sedmdesátikilový muž vyloučí denně přibližně dva a půl litru tekutin. 1,3 litru získá v potravinách a zbytek musí vypít. "Neexistuje jediný důvod, proč by měl člověk toto množství překračovat. Samozřejmě tady však mluvíme o lidech žijících v mírném klimatu s běžným tělesným rytmem. Jiná doporučení platí pro sportovce, osoby, které se nadměrně potí, a podobně."

Zvýšený příjem vody prý je opodstatněný jedině u sportovců a u lidí vystavených suchému a horkému klimatu. "Většině ostatních lidí to nelze doporučit. Pijte prostě tehdy, když máte žízeň," radí Goldfarb.