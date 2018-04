Zapomeňte na plavání a sex aneb největší mýty o menstruaci

Menstruující žena nesmí chovat malé děti, protože by jim tím způsobila žaludeční problémy. Pokud si při menstruaci umyjete vlasy, ztratí svou přirozenou vlnitost a zplihnou. Menstruující ženy nesmí zavařovat ovoce ani zeleninu, protože by se zkazilo. Pokud se dotkne ovocného stromu, všechny plody se zkazí. Menstruující žena by neměla péct chléb, protože jí těsto nevykyne.

Připadají vám všechna tato tvrzení směšná? Jde o pověry související s menstruací, kterým věřili naši předci. I když by vás v současné době nenapadlo o nich vážně uvažovat, existuje ještě spousta dalších menstruačních mýtů a polopravd, které mezi ženami stále kolují:

Mýtus: Menstruační cyklus trvá dvacet osm dní

Oběťmi tohoto mýtu se obvykle stávají ženy, které velmi touží po dítěti a snaží se vypočítat své plodné dny. Je sice pravda, že dvacet osm dní se udává jako orientační délka menstruačního cyklu, ale podle gynekologů má takovou délku cyklu jen asi deset procent žen.

Za normální se považuje jakákoli délka cyklu od čtyřiadvaceti do šestatřiceti dnů. S tím souvisí i datum ovulace, která se skutečně nemusí objevit čtrnáct dnů po začátku menstruace. Pokud tedy chcete vypočítat své plodné a neplodné dny, nespoléhejte se na osmadvacetidenní cyklus.

Mýtus: Při menstruaci nemůžete otěhotnět

Doslovně vzato je to pravda, protože při menstruaci je skutečně početí nemožné. Nicméně problém je v tom, že spermie dokáží v ženském rozmnožovacím ústrojí přežít až pět dní. Pokud se tedy pomilujete na konci menstruace a vaše ovulace se dostaví brzy po menstruaci, můžete otěhotnět prostřednictvím spermií, které se do vás "dostaly" několik dní předem při menstruaci.

Mýtus: Při menstruaci nesmíte plavat

Vznik tohoto mýtu zřejmě pochází ještě z období, než na trh vtrhly menstruační tampóny. Těžko říci, zda jeho příčinou byla obava ze znečištění bazénu menstruační krví nebo strach, že by plavkyni mohly nebezpečně vysílit menstruační křeče. Nicméně tímto tématem se už v roce 1994 zabývali vědci z Harvardu a v Harvard Health Publications zveřejnili výsledky svého výzkumu, který nezjistil jediný negativní vliv, který by mělo plavání při menstruaci. Řeč je však o běžném rekreačním plavání v bazénech.

Výzkum se netýkal plavání v přírodních vodních zdrojích a u závodních plavkyň byly naopak shledány nepravidelnosti v menstruačním cyklu, které zřejmě souvisí se sportováním na profesionální úrovni. Například u profesionálních atletek se tento typ poruch menstruačního cyklu objevuje také.

Mýtus: Sex během menstruace je škodlivý

Pokud se vyhýbáte sexu během menstruace kvůli tomu, že z něj máte nepříjemný pocit, je všechno v pořádku. Jestliže ale odmítáte sex během menstruace primárně kvůli obavám o své zdraví, stala jste se obětí dalšího z mýtů. Loni proběhl na toto téma výzkum mezi více než stovkou žen. Jeho autorky, Katherine R. Allen a Abbie E. Goldberg, zveřejnily své závěry v magazínu Journal of Sex Research a zjistily, že sex během menstruace není spojen s žádnými zdravotními riziky.

Naopak se ukázalo, že ženy, které si sex při menstruaci dopřávaly, udávaly větší spokojenost ve vztahu a vnímaly svůj partnerský vztah jako pevnější. Odborníci dokonce dávají sex při menstruaci do souvislosti s menším rizikem vzniku endometriózy. (Více čtěte zde)

Mýtus: Používáním tamponů se protrhne panenská blána

I když je to neuvěřitelné, tento mýtus, který se datuje od nástupu menstruačních tamponů na trh, i po několika desítkách let stále koluje mezi mladými dívkami. Obavy ze ztráty panenství v důsledku používání menstruačních tamponů jsou ale zcela absurdní.

Dokonce i na toto téma byl proveden v roce 1998 na University of Auckland na Novém Zélandu výzkum. Proběhl mezi dvěma stovkami respondentek a podle očekávání se zjistilo, že při standardním zavádění tamponu si panenskou blánu skutečně poškodit nemůžete.

Mýtus: Menstruace oslabuje tělo

Sice jste se možná ve škole omlouvala z hodin tělocviku s tím, že vás menstruace zcela vysílila, ale ve skutečnosti tělo ztrátu krve při menstruaci v podstatě ani nezaznamená. Průměrně odejde při menstruačním krvácení 150 ml krve, což odpovídá přibližně šesti polévkovým lžicím. Žádného oslabení organismu se proto obávat nemusíte.