Zapomeňte na plastiku. Krásná ňadra můžete mít i bez skalpelu

0:43 , aktualizováno 0:43

Zdá se vám, že vaše prsa už nejsou to, co bývala, a čím dál častěji myslíte na plastického chirurga? Tak na to zapomeňte. Existuje pár dobrých triků, jak pozvednout svá ňadra i sebevědomí. A to samozřejmě bezbolestně…