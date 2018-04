Zapomeňte na kadeřníka a vybarvěte se doma

Zatímco ve středověku se k barvení vlasů používaly směsi síry a kamence, které škodily jak pokožce, tak vlasům i samotným kořínkům, dnes máme k dispozici bezpečné barvicí prostředky. A to nejenom profesionální, ale i pro domácí použití. K dostání je mnoho přípravků s různě dlouhým barvicím efektem, od šamponů, které vydrží na vlasech jen pár umytí, přes vymývací přelivy až po permanentní barvy. Také škála dostupných barev je široká, takže si tu svou najde skutečně každý. Domácí barvení má však několik důležitých zásad.

JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE

Patřičnou pozornost věnujte už výběru vhodné barvy. Řiďte se nejenom svým přáním, ale také přirozeným odstínem vašich vlasů a tónem pleti. Obecně se při domácím barvení doporučuje zesvětlovat či ztmavovat vlasy maximálně o čtyři stupně.

Záleží také na tom, zda už máte vlasy barvené či ne a chcete-li je zesvětlovat nebo ztmavovat. S již několikrát zesvětlenou kšticí je lepší obrátit se na odborníka, protože tady si můžete způsobit více škody než užitku. Barva barvu nikdy nezesvětlí a výsledkem bude jen nesouměrný odstín a zničené vlasy - zatímco odrosty budou světlé, konce zůstanou stejné, v horším případě s oranžovým nádechem. Návrat k přijatelné barvě pak dá vlasům pěkně zabrat a bude také finančně a časově náročnější.

Toužíte-li naopak po tmavším odstínu, neměla byste mít problém. Pozor dávejte jedině tehdy, máte-li vlasy zesvětlované a chcete je radikálně ztmavit - vaše hříva by mohla získat nazelenalý odstín.

NA CO SI DÁT POZOR

Aby byl výsledek co nejlepší, asi týden před barvením nepoužívejte vlasové kúry ani masky. Uzavírají povrch vlasů, takže barva do nich hůře proniká a výsledný odstín pak může být méně intenzivní. Hodně poničené, ztrvalené nebo vyšisované vlasy naopak "sají" více pigmentu a po obarvení by vás mohla zaskočit jejich sytější barva.

Barvu nechte vždy působit předepsanou dobu. Pokud ji zkrátíte, výsledek nebude odpovídat dané intenzitě. Necháte-li ji na hlavě příliš dlouho, uškodíte tak jedině svým vlasům - barva se vpíjí do vlasů jen určitou dobu, pak už je jen zbytečně ničí. Pokud se barvíte poprvé nebo chcete zkusit novou značku, udělejte si test citlivosti. Naneste malé množství barvicí směsi do loketní jamky a počkejte dvě hodiny. Objeví-li se jakákoli alergická reakce, jako je svědění či zčervenání, barvu nepoužívejte.

JAK NA TO

Připravte si oblečení, u kterého nevadí, když se zašpiní, a přes ramena si dejte starý ručník. Navlékněte si rukavice, barvu smíchejte podle návodu a nanášejte ji - využijte buď aplikační lahvičku, která bývá součástí balení, nebo použijte štětec na barvení vlasů.

Máte-li dlouhé vlasy, pořiďte si raději dvě balení. Není-li v návodu uvedeno jinak, aplikuje se barva na suché, neumyté vlasy. Začněte od krku směrem k čelu, kde jsou vlasy jemné a při delším působení barvy by mohly trpět. Aby se barva dostala ke všem místům, nakonec ji do vlasů "vmačkejte" rukama a pročešte hřebenem. Nechte ji působit a poté vymývejte, dokud z vlasů nebude stékat čirá voda. Pak naneste regenerační masku a umyjte vlasy šamponem pro barvené vlasy, jenž zabraňuje ztrátě pigmentu a udrží barvu déle intenzivní.