Zapojte se do soutěže o nejlepší velikonoční recept

VSTUP DO SOUTĚŽE Do soutěže se přihlásíte prostřednictvím formuláře pro vkládání čtenářských receptů, který najdete ZDE. Do názvu receptu nezapomeňte vepsat heslo VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ a pokud máte fotografii pokrmu, připojte ji k receptu pomocí speciální kolonky formuláře. Recepty také můžete vložit do speciálního fóra v naší Kavárničce ZDE. Své recepty posílejte do středy 20. dubna 2011.