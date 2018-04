Zaplatíte desítky tisíc, ale pupečníková krev vašemu dítěti nemusí pomoci

Nechat si uskladnit pupečníkovou krev svého dítěte pro případ, že by ji ono samo někdy potřebovalo, nedoporučuje ani Ivan Fales, koordinátor projektu Banky pupečníkové krve při Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Tvrdí, že tento způsob nemá jasné medicínské zdůvodnění.

pupečníková krev Je to krev novorozence, která zůstane po přerušení pupečníku v placentě.



Je bohatá na buňky zajišťující obnovu krve a podobně jako kostní dřeň je používána k léčbě nádorových onemocnění - například leukemie či vrozených poruch imunity a metabolismu. Výhodou pupečníkové krve použité k transplantaci je tzv. imunitní nezralost, která způsobuje méně potransplantačních komplikací. Na druhou stranu mají ale tyto nezralé buňky slabší účinek proti nádoru, a to je jedním z důvodů, proč je pupečníková krev zdrojem až druhé volby po kostní dřeni. Přesto je často pro nemocného, pro kterého není možné najít vhodného dárce kostní dřeně, jedinou a poslední šancí na uzdravení.

Firmy inkasují desítky tisíc

"Nejsme si totiž jisti efektivitou, kterou to může přinášet. Pokud dítě získá do tří let například leukemii, má téměř stoprocentní pravděpodobnost, že je jeho ‚klon‘ infikován, a tudíž jsou leukemické buňky přítomny i v pupečníkové krvi. Těžko ho budeme léčit jeho vlastní nemocnou tkání. Nepřichází v úvahu, aby se použil štěp z jeho pupečníkové krve. Dítě naopak potřebuje rychle získat štěp od zdravého dárce, s nímž se shoduje v transplantačních antigenech. Dárcovský štěp musí zničit zhoubný ‚klon‘ v kostní dřeni pacienta," vysvětluje Fales.

Přesto existují firmy, které za nemalé peníze nabízejí, že pupečníkovou krev pro jejího dárce uchovají.

"Naše společnost nabízí pouze úschovu pupečníkové krve, nikoliv léčení některých nemocí. Existují konkurenční společnosti, které mají seznamy nemocí (pozn. redakce: např. z oblasti kardiologie nebo neurologie), které se dají pupečníkovou krví léčit. To naše společnost neříká. Je to věc budoucnosti a dalších výzkumů," tvrdí Jakub Binder ze soukromé společnosti Cryo-Save.

K tomu Fales dodává: "Ne všechny komerční subjekty jsou stejné. Některé záměrně matou, jiné podávají objektivní informace o tom, co nabízí." Ne vždy ale bývá pro maminku jednoduché se v nabídkách zorientovat.

"My maminkám za to, že darují pupečníkovou krev, jen poděkujeme. Podílejí se podobně jako dárci krve na záchraně jiných lidí. Existují i ryze komerční projekty, které nabízejí uschování krve pro vlastní potřebu. Stojí to desítky tisíc korun. Tyto firmy zapomínají zdůrazňovat, že uschování pupečníkové krve pro potřebu téhož dítěte nemá v dnešní době jasné medicínské zdůvodnění," tvrdí Petr Kobylka, vedoucí Banky pupečníkové krve.

Matka se nerozhoduje, komu pupečníkovou krev daruje. Pokud je v rodině již nemocné dítě léčitelné transplantací krvetvorné tkáně -je indikován příbuzenský odběr pupečníkové krve ošetřujíccím lékařem nemocného dítěte. Kromě nepříbuzenských odběrů, tedy odběrů pro neznámé pacienty, zajišťuje ale BPK ČR také bezplatné příbuzenské odběry, kdy je uchovaná pupečníková krev rezervována pouze pro nemocného sourozence.

Vědecké výzkumy totiž potvrzují, že darovat pupečníkovou krev je pro lidský život efektivnější než uschovat ji pro vlastní použití.

Darování krve nebolí

Rodička se nemusí odběru pupečníkové krve obávat. Nebolí. "Pro maminku i miminko je to naprosto nezatěžující. Miminko už je odstřižené od pupeční šňůry. Navíc je to záležitost několika minut. A odběr se podniká jen v případech, když nejsou při porodu žádné komplikace a nehrozí žádné riziko," říká zpěvačka Zora Jandová, dlouhodobá patronka projektu Banky pupečníkové krve.

Jandová se snaží odstranit mezi laickou veřejností bariéru, která často brání v darování. Její slova potvrzuje lékař Petr Kobylka: "Můžeme maminky ujistit, že to není bolestivé ani zatěžující. Neovlivní to průběh porodu. Jedna italská studie dokonce hovoří o tom, že se mírně zjednodušuje porod placenty, je-li z ní předem vypuštěna pupečníková krev."

Na rozšíření projektu scházejí peníze

Nejedna maminka, která uvažovala, že daruje pupečníkovou krev, ovšem tvrdě narazila. V nemocnici, kde bude rodit, není možné pupečníkovou krev darovat.

V čem je problém? Jedním z nejčastějších důvodů je, že Bance pupečníkové krve i přes dotace a dary sponzorů stále schází dostatek peněz na to, aby se do projektu mohla zapojit všechna pracoviště.

Pupečníková krev se navíc upravuje ve zpracovatelských centrech, která by zatím nebyla schopna pojmout materiál ze všech porodnic.

Příběh Při prvním porodu nebyla v naší porodnici možnost darovat pupečníkovou krev.



Shodou okolností jsem ale při druhém porodu patřila mezi první ženy, které směly v téže nemocnici pupečníkovou krev darovat.



Porodní asistentky byly sice nervózní, ale jinak se všechno uskutečnilo v naprostém pořádku. Skoro jsem o odběru nevěděla. Cítila jsem se velmi šťastná, když mi po půl roce přišly podklady pro další konkrétní odběry.



Mně osobně to žádné komplikace nepřineslo, jen radost, že mohu někomu pomoci.



Jitka 29 let

"Díky sponzorům a podpoře nadace Kapka naděje se rozvíjíme přirozeným tempem. Kdyby se měla zpracovávat pupečníková krev z každého porodu, potřebovala by naše banka rozpočet Saúdské Arábie," říká Kobylka.

První transplantovaný stále žije

Od roku 1994 se provedlo v České republice celkem osmnáct transplantací s pupečníkovou krví. Číslo podle Kobylky odpovídá počtu obyvatel a intenzitě dětského transplantačního programu.

"Můžeme mluvit o velkém úspěchu v tom ohledu, že jsme českým dětem vůbec mohli nabídnout moderní možnost transplantace pupečníkovou krví. Úspěšnost je v dokonalé shodě s evropskou úspěšností. Dokonce bych řekl, že jsme v lepší polovině," uvažuje Kobylka. Všechny zákroky byly provedeny právě ve Fakultní nemocnici Motol.

"Nejvíce naše pracoviště ovlivnil první transplantovaný pacient. Chlapec tehdy trpěl téměř smrtící poruchou imunity. K transplantaci tehdy získal pupečníkovou krev odebranou při porodu mladšího bratra. Říkáme tomu příbuzenská transplantace. I když to byl první výkon našeho pracoviště, byl velmi úspěšný. Chlapci se díky tkáni dárce vybudovala ‚nová‘ imunita. Žije dodnes," poznamenává Kobylka.

Kam putují české štěpy?

O tom, že Banka pupečníkové krve může být na svou práci hrdá, svědčí i fakt, že patří mezi dvacet největších na světě. V porovnání kvality se dokonce řadí mezi deset nejlepších na světě.



Zajímavé je, že většina pacientů, kteří byli v Čechách transplantováni, získala štěp ze zahraničí.

"Je to přirozené. Pravděpodobnost, že se najde dárce na domácí půdě, je velmi malá. Vhodný dárce se hledá po celém světě. Projekty bank pupečníkové krve mají smysl jen v mezinárodní měřítku," vysvětluje Ivan Fales, koordinátor projektu Banky pupečníkové krve.

Pokud se najde vhodný štěp v Česku, poskytne se zahraniční bance. Tímto způsobem se vypravilo již 39 štěpů, putovaly například do Izraele, Íránu, Švédska nebo USA.

"V červnu jsme odebrali čtyřtisící štěp pupečníkové krve, který je v podstatě připravený k transplantaci. Ve skutečnosti se provedlo mnohem více pupečníkových odběrů, ale ne všechny z odebraných vzorků bohužel splňovaly kritéria pro zařazení do Banky pupečníkové krve," vysvětluje Kobylka.