Zápisy do škol se blíží. Připravte sebe i děti

Termíny zápisů se na školách různí, nicméně většina z nich připadá na období mezi 15. lednem a 6. únorem. V pražských školách se budoucí prvňáčci budou zapisovat nejčastěji mezi 20. až 22. lednem. Nicméně právě teď je čas začít s malou přípravou.

Nemíní se tím ovšem, že budete do dítěte hustit čtení nebo psaní, připravenost na školu obnáší něco trochu jiného.

co vzít k zápisu Rodič či jiný zákonný zástupce musí mít: * Rodný list dítěte

* Platný občanský průkaz

* Budete-li žádat o odklad školní docházky, tak i potvrzení pediatra či psychologa o školní nezralosti dítěte.

Záleží na zralosti dítěte



"Kromě znalostí odpovídajících věku jde především o praktické dovednosti. Rodiče by měli cvičit úchop tužky, zkusit si s dětmi namalovat obrázek a především ho uklidňovat, že ze školy nemusí mít strach. To je asi nejdůležitější, protože řada rodičů bohužel stále pokračuje ve stylu: Jen počkej, škola tě srovná, tam tě naučí! A vystresované dítě pak u zápisu zpravidla vyhoří," vysvětluje dětský psycholog Radim Opatrný.

Takže se svým předškolákem jednejte v klidu, žádné zbytečné dvouhodinové učení týden před zápisem. Spíše než to, co dítě umí, je třeba posoudit, jak je schopné se přizpůsobit nárokům školy. Jinými slovy, jde o školní zralost.

Dítě, které s ní má problémy, ve škole může narazit, protože se neumí soustředit, má problémy s výslovností, kvůli nevyvinuté jemné motorice mu nejde psaní, není zvyklé na pravidelný režim.

Máte pocit, že by právě tohle mohl být problém vašeho jinak bystrého dítěte? Proberte vše s jeho učitelkami ve školce a zajděte k psychologovi. "V pedagogicko-psychologických poradnách posoudí zralost dítěte. Zároveň mohou nabídnout kurzy, které pomohou dětem dohnat to, v čem si zatím nejsou jisté. Do září, než dítě do školy nastoupí, tak vše zvládne," radí Opatrný.