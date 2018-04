Oblékání podprsenky vypovídá o osobnosti. Do které skupiny patříte?

“Existují čtyři různé typy osobnosti, které mají sklon stavět se k nejrůznějším úkolům, i k těm sebemenším, velmi jedinečným způsobem,“ cituje Woodovou deník Daily Mail. „To, co děláme a jak to děláme, vypovídá o tom, jací jsme, takže není důvod, proč by tomu u zapínání prádla mělo být jinak.“

Zapínání vzadu

Pokud si kupujete podprsenky s háčky vzadu a zapínáte si je rovnou na zádech, budete pečovatelský typ ženy. Takovým lidem vyhovují tradice, zůstávají věrní tomu, co se dříve naučili. Jsou přemýšliví, přátelští a vždy ochotní podat pomocnou ruku. Pro „pečovatelku“ je i nákup podprsenky spíše společenskou událostí; pravděpodobně jí vyhovuje pracovat jako součást týmu a ráda pomáhá svým přátelům.

Zapínáte vpředu a otáčíte na záda

Pokud máte podprsenky se zapínáním vzadu, ale zapínáte si je na břiše a posléze otáčíte na záda, jste podle expertky na řeč těla typ „myslitelky“, která dokáže ovlivňovat ostatní lidi i chod věcí. Jste charismatická, ráda se učíte novým věcem, ale také jste netrpělivá a snadno se při nedostatku podnětů můžete začít nudit. Prádlo si vybíráte raději ve světlých barvách a ještě lépe s efektními detaily, které ozvláštní celkový dojem.

Zapínání vepředu

Dáváte-li přednost podprsenkám, které se zapínají vepředu, jste prý rázná a vůdčí osobnost, která odmítá ztrácet čas. Třeba i tím, že bude poslepu hledat háček. Tyto „velitelky“ mají rády rychlost, stručnost a vysokou efektivitu. Mluví přímo k věci a očekávají to od ostatních. Největší strach mají ze ztráty kontroly, zato bez problémů dělají chytrá a zodpovědná rozhodnutí. To platí i při výběru prádla: spíš než množství oceňují kvalitu a nebojí se do ní investovat.

Oblékáte zapnutou přes hlavu

Pokud podprsenku nejdřív zapnete, upravíte délku ramínek a až poté si ji natáhnete přes hlavu, patříte mezi „puntičkářky“. Jste opatrná a impulsivní rozhodnutí nejsou nic pro vás, raději vše dopředu zanalyzujete. Máte ráda přesná, vědecky doložená fakta. O všem chcete shromáždit co nejvíc informací, a to platí i při nákupech spodního prádla. Vše si pečlivě přeměříte a když si nejste jistá, neváháte se vyptat prodavačky na všechny detaily.

Naše návyky ovšem nemusí vždycky vypovídat o naší osobnosti, dodává Patti Woodová: „To, jak si nasazujeme podprsenku, je totiž často spíš naučený vzorec než spontánní projev. Některé ženy to dělají stejně už od puberty, takže jejich metoda může jen stěží odrážet jejich dospělou osobnost.“

