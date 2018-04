Čtenářský recept: Zapékaná tortilla plněná houbovou směsí se šunkou

Doba přípravy: 30 min

Množství: 3 porce

50 g másla

200 g hub

1 větší cibuli pokrájenou na kostičky

20 dkg šunky pokrájené na kostičky (vcelku nebo plátkovou)

100 ml 12% smetany

sůl, čerstvě mletý pepř, drcený kmín

3 tortilly

jakýkoli sýr na zapékání

1. Na másle zpěníme cibulku a chvíli ji restujeme. Přidáme houby a dusím doměkka zhruba 10 až 20 minut (mým mraženým stačila kratší doba). Pak do pánve přihodíme šunku a smetanu, osolíme, opepříme a okmínujeme.

2. Směs mícháme, dokud nezhoustne – měla by držet pěkně pohromadě. Mezitím rozpálíme troubu a připravíme si tortillu. Já ji vždy hodím zabalenou do utěrky na 2 minuty do trouby předehřáté asi na 150 stupňů, aby změkla. Místo tortilly můžete zvolit i starou dobrou českou palačinku, já jsem sáhla po tortille, protože je křupavější.

3. Na půlku tortilly poklademe směs, druhou půlku přiklopíme, posypeme sýrem (ementál, eidam, různé směsi), a šup s touhle netradiční českou quesadillou do trouby. Necháme asi 3 minuty zapéct a máme hotovo.