Čtenářský recept: Zapečený květák

1 květák

1 velká cibule

100 g anglické slaniny

100 g šunky (šunkového salámu)

150 g tvrdého sýra

3 vejce

150 ml šlehačky

sůl

pepř

olivový olej

1. Květák (může být i mražený) rozebereme na větší růžičky a mírně povaříme ve vodě nebo v páře. Vařený květák vyndáme na talíř a necháme vychladnout. Vychladlé větší růžičky rozebereme na malé, eventuelně můžeme ještě pokrájet, a vložíme do větší misky.

2. Na olivovém oleji osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, po chvilce přidáme na kostičky nakrájenou slaninu a osmažíme.

3. Do misky s květákem přidáme mírně vychladlou směs cibule a slaniny, dále na kostičky nakrájenou šunku, na hrubém struhadle nastrouhaný sýr, sůl, pepř a vše pečlivě promícháme.

4. Zapékací misku vytřeme trochou olivového oleje a nasypeme do ní květákovou směs. Vše zalijeme rozšlehanými vejci a na závěr ještě zalijeme šlehačkou. Zapékáme v troubě na 170 °C přibližně 20 minut.

5. Podáváme s vařeným bramborem.