Zapečené plněné baklažány

Vybereme co největší rajčata a papriky a co nejmenší baklažány. Narovnáme je na pekáč, abychom si udělali představu, kolik čeho potřebujeme. Odřízneme vršky, které nezahazujeme, poslouží jako víčka, a vydlabeme vnitřek. Nakrájenou dužinu nastrouháme do mísy, bude tvořit základ náplně. Nakrájíme k ní nadrobno jednu větší cibuli, přidáme česnek a nadrobno nasekaný svazeček zelené petrželky. Pak ještě pepř a sůl, dvě špetky máty, špetku skořice a nakonec špetku mletého nového koření.