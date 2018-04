Zapalte si svíce a odpověď hledejte v čarodějném snu

Ona tradice v našich zemích pak zlidověla v názvu sabat.

Odpradávna se věřilo, že jsou mezi nebem a zemí děje, které lidská duše nemůže pochopit rozumem, ale pouze srdcem a něčím navíc. Číslo 30 má i v kabale zvláštní místo, neb je spojeno s principem trojky, symbolem velmi silného abstraktního vnímání, a nuly - symbolu všeho nekonečného, což bylo vždy pro obyčejný lid něco čarovného.

Podsvětí předá vládu dobru



Odtud byl pak krůček k pověstem i pověrám, zvykům a tradicím, které hluboce zakořenily v povědomí národů a jejich krajových obyčejích. Třicítka ve spojení s hlubokou mystikou čísla sedm, které vzniká spojením 30. dne a 4. měsíce do čísla 34, je dle kabaly šifra stvořitele Země a života na ní. Je to číslo znovuzrození a obnovy všeho živého, které tak znovu vstává z mrtvého. Je to symbol Vesny - jara, kdy se střetnou síly dobra a zla. V tento den zlé čáry z podsvětí musí předat svou vládu definitivně dobru a životu.

Na Valpuržinu noc se vyrovnávají síly vzduchu, vody, země a ohně do magického působení nového počátku cyklu. Ženský živel, což je symbol živé vody, je tady dle starověkého matriarchátu posílen.

Věřilo se, že v té době se síly zla a temnoty převtělují do vzduchu v podobě čarodějnic létajících na košťatech, které se slétají na svůj posvátný vrch konajíc obřady k posílení vlivu zla - což je sabat.

Význam ohňů

Ovšem v rámci rovnováhy dobra i zla, síly Matky Země - symbolu hmoty - je posílen toho dne životodárný oheň bájného Stvořitele, který jediný je schopen opět "rožnout" nový život, a tak spálit staré na popel do nicoty, neb: "z prachu byl člověk stvořen a v prach se obrátí".

Proto se této tajuplné magické noci na mezích zapalovaly ohně, tančilo se kolem nich a prosilo se o ochranu síly světla a země, o bohatou úrodu, zdraví a plodnost žen i zvířat...

Onu bájnou šesticípou hvězdu krále Šalamouna, známý hexagram, bude ve tři hodiny nad ránem tvořit šest planet (Luna, Jupiter, Venuše, Saturn, Pluton a Neptun) sepnutých ve spojení přes živel ohně a vzduchu, což je princip rovnováhy sil od Stvořitele a Matky Země - v rámci symbolu posvátného šestiramenného trojúhelníku.

Sladké sny, milé čarodějky!



Onen symbol hexagramu si můžete samy vytvořit řazením šesti svíček do onoho šestiramenného trojúhelníku a doprostřed dát sedmou svíčku, čímž vytvoříte magický otisk symbolu 34 a 7. Soustřeďte se na své přání a vizualizací hleděním do ohně svíček si zmaterializujete toto přání do budoucnosti...

Dle tradic patří vodě barva zelená, zemi žlutá, vzduchu modrá a ohni červená. Proto by měly dívenky a ženy ze znamení Raka, Štíra a Ryb večer zapálit svíčku zelenou, ze znamení Býka, Panny a Kozorožce žlutou, ze znamení Blíženců, Vah a Vodnáře modrou a ze znamení Berana, Lva a Střelce červenou.

Pokud zrovna ke svému Slunci ze zvěrokruhu onu barvu svíčky nemáte, zapalte svíčku bílou. Je to barva pokory a víry ve vlastní ženskou sílu. Svíčka by měla být dost velká, aby hořela až do rána, a měla by stát u hlavy postele, aby s vámi mohli komunikovat andělé i vaši předkové.

Sny této noci jsou zvláštně prorocké a právě v nich můžete spatřit jasně svou budoucnost. Nebo také dostat odpověď na to, co vás trápí. Pokud budete se svým dotazem usínat v dobrých myšlenkách, čarodějná Valpuržina noc vám jistě dá odpověď...