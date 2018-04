Zapálená kuchařka: Jak jsem vymýšlela cukroví pro chlapy

RECEPTY NA CUKROVÍ NAJDETE ZDE

KROK 1: INGREDIENCE

V první řadě začala přemýšlet nad hlavními ingrediencemi. „Napadlo mě, že by to mohlo být i něco s masem. Pak jsem ale přemýšlela, když mám také doma chlapa, co mu chutná, co mi třeba ujídá a co z toho by se dalo nakombinovat,“ dodává.

Nakonec se dala do vytváření sladkého i slanějšího cukroví. „I sladké cukroví jde udělat trochu pikantněji,“ tvrdí ́zapálená kuchařka ́.

U slaného „cukroví“ byl také problém, aby nepřipomínalo spíš silvestrovské jednohubky. Také se vyskytl problém s trvanlivostí použitých surovin. „Cukroví by mělo jít delší dobu skladovat, zatímco jednohubky a jim podobné jídlo se udělá a hned se sní. Zkoušela jsem udělat pikantní hermelínové kuličky, ale ty se po týdnu nedaly jíst,“ vysvětluje Lenka Požárová

Lence hlavou lítaly ingredience jako ořechy (hlavně arašídy, které muži tak často ujídají), slanina (i když není zrovna zastáncem tučných věcí) a sýry. „Ale to už je zase známé. Chtěla jsem vytvořit něco netradičního, aby to bylo něčím zajímavé a nápadité.“ Napadlo ji dokonce i škvarkové sádlo, ale nakonec ho do žádného receptu nezakomponovala, protože, jak sama říká, nevaří ze surovin, které jsou jí nepříjemné.

U sladkého cukroví se zase chtěla vyhnout monotónní přeslazenosti. „Mám ráda jídla, kde jsou cítit jednotlivé chutě, které nepřebije ta hrozná přeslazená chuť,“ říká.

KROK 2: KONZISTENCE

Na konzistenci hodně záleží. „U autíček jsem se trefila rychle do toho, aby těsto drželo tvar. Při jejich vytváření jsem myslela na linecké cukroví. To se plní marmeládou, takže jsem autíčka chtěla slepovat nějak podobně, barevně. Napadal mě kečup, čatní, ale takovéhle věci nelepí. Takže jsem zvolila pomazánkové máslo s česnekem, i když by samozřejmě šly jíst jen samotné vykrajované tvary,“ vysvětluje Lenka Požárová.

Do čokoládových kuliček chtěla zakomponovat alkohol. Rum je ale klasika. Vyzkoušela třeba i takovou whisky nebo fernet. „Naproti domu máme sportbar a já jsem tam vždycky vyslala manžela, aby trochu přinesl, já jsem se styděla,“ směje se Lenka Požárová.

Whisky ale v cukroví nebyla vůbec cítit. Rum nebo vaječný koňak jsou sice klasické, ale dodají cukroví specifickou vůni. Další, co by mohlo cukroví pěkně „ovonět“ je baileys a podobné likéry. Jenže ty se zase hodí spíš pro dámy.

„Podle mě alkohol v cukroví nehraje takovou roli. Já ho tam prostě moc necítím. Když jsem se ptala manžela, který všechny pokusy ochutnával, říkal, že když se opravdu hodně snaží, nějakou stopu po alkoholu tam cítí,“ říká kuchařka.

Pokud by do těsta přidala alkoholu víc, ztratilo by zase svou konzistenci. Kuličky tedy Lenka Požárová pilovala nejvíc.

CO NEPROŠLO?

Kuličky ze sušených fíků. Nasekané sušené fíky Lenka zalila červeným vínem, nechala směs marinovat přes noc. Druhý den směs smíchala s kokosem a celozrnnými sušenkami a z toho dělala kuličky. Červené víno však také ve výsledku nebylo cítit. Navíc by to bylo spíš skvělé „dámské cukroví“.

Pivní cukroví. U alkoholových experimentů Lenku napadlo i pivo - pivní těsto. Nakonec usoudila, že by z toho byly spíš silvestrovské chuťovky nebo jednohubky.

KROK 3: VARIACE A PŘÍPRAVA

Ohnivé hrudky:

„Zkoušela jsem různé oříšky, ale nejvíc se tam hodily arašídy. Stejně je muži mají prý nejradši,“ domnívá se Lenka Požárová. V hrudkách je také čokoláda, chili, které cukroví dodává pikantní nádech, a trocha fernetu.

Zázvorové dlouhé nosy:

Základem je zázvor, kešu oříšky a citronová šťáva a kůra. Lenka je vyladila na druhý pokus.

„Manžel všechno cukroví ochutnával. Vždy jsem se ho ptala na jeho názor,“ říká.

Zrzaví kari mravenci: Při vytváření vycházela z těsta na vanilkové rohlíčky. Nejdřív tam nechala i oříšky, ale nechtěla mít oříšky už ve třetím cukroví. A tak je nahradila kokosem. A aby všechno nebyly jen samé kuličky, napadlo ji spojit je a vznikly tak různé kombinace: ze dvou kuliček prdelky a ze tří třeba mravenci.

„Také jsem zkoušela klasické vanilkové rohlíčky, ale obalené ve vanilkovém cukru smíchaném s kari kořením. Bylo to sladké a mělo to zajímavý exotický nádech. Mám ráda, když se míchají chutě. Kari koření navíc každý zná jako slané, ale proč by to nešlo do sladka...,“ vypráví Lenka.

ÚSPĚŠNÉ CUKROVÍ

Oslovili jsme také kolegy z redakcí iDNES.cz, aby chlapské cukroví ochutnali a ohodnotili. Překvapili tím, že v cukroví rozpoznali jednotlivé druhy použitého koření - třeba v ohnivých hrudkách chili a v dlouhých nosech zázvor.

Romanu Všetečkovi nejvíc chutnaly právě zázvorové dlouhé nosy, protože mu přišly chuťově nejvýraznější. „Když budeme o Vánocích přejedení různým cukrovím, tak by v tom nějaké nevýrazné prostě zaniklo,“ tvrdí.

„U mě vede autíčko, přestože si myslím, že cukroví má být sladké,“ oponoval Václav Nývlt. Petr Pravda by zas dlouhé nosy čekal v asijské kuchyni, ale tady jimi byl dočista zaskočen.

Samotná autorka má nejradši „zrzavé mravence“ nebo chcete-li „exotické zadečky“. A co vaši partneři? Bude jim o Vánocích chutnat?