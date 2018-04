Záněty jsou skrytý zabiják, říká lékař

Západní medicína vnímá zánět jako patologický proces, jako něco, co je potřeba zastavit. Vidíte to stejně?

Akutní zánět nám v podstatě zachraňuje život. Je to obranná reakce našeho organismu. Pokud ale přetrvává dlouhou dobu, jde o zánět chronický a ten nám jednoznačně škodí. Nejde ovšem říci, že je potřeba každý zánět hned v počátku potlačit.

Kdy léčit zánět a kdy nechat být?

Pokud se budeme bavit o nějaké viróze provázené teplotou, určitě bych hned nesahal po lécích. Ani vysoká teplota se nemá okamžitě potlačovat, je to obranná reakce imunitního systému. V těchto případech je lepší nechat organismus, aby se s tím vypořádal sám.

S každou takovou vyhranou bitvou tedy posilujeme zdraví?

Samozřejmě, protože trénujeme imunitní systém. Ostatně existuje hygienická teorie, která říká, že čím sterilnější je prostředí, v němž lidí žijí, tím více jsou náchylní na onemocnění. Proto jsou také obyvatelé měst daleko častěji nemocní. Nejsou totiž v kontaktu s mikroorganismy, které nás od nepaměti obklopovaly.

Jak mi v těle vznikne zánět chronický? Je to pozůstatek špatně léčeného akutního zánětu?

To je jedna možnost. Například nezabrala zvolená antibiotika, nebo jste nedodrželi celý léčebný režim, čili je nedobrali. Antibiotika vám narušují střevní mikroflóru. Nebo můžete být v neustálém kontaktu s nějakým alergenem, který vám zánět udržuje v těle. To může být například nějaká potravina nebo chemická látka.