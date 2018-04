Záněty gynekologické

Gynekologické problémy se projevují nejčastěji pálením nebo svěděním intimních míst. Nejčastěji jde o zánětlivá onemocnění pochvy. Důvodem je vzniklá nerovnováha bakterií. Kdy je potíže možné léčit přípravky, které si můžete bez receptu koupit v lékárně? A kdy je dobré raději jít se poradit s lékařem?

Problémy, které jsou nejčastějším gynekologickým onemocněním, mohou být způsobeny tím, že v poševním prostředí ubývají laktobacily a přemnožují se buď kvasinky, nebo bakterie. Z toho vzniká zánět. Potíže s kvasinkami se obvykle poznají podle bílého tvarohovitého výtoku a svědění a pálení genitálu. Pokud je problém s bakteriemi – a to je méně časté – bývá výtok zbarven do žluta nebo do zelena.

Oslabená imunita

Nejčastějším důvodem vzniku potíží je oslabení organismu. To může často také souviset s předchozí léčbou antibiotiky nebo i s těhotenstvím či nachlazením. Svůj vliv má také těsné oblečení, prádlo z umělých materiálů, vlhko v oblasti pohlavních orgánů, tření v rozkroku například při turistice či sportování, horké koupele a také třeba voňavé menstruační či slipové vložky, barevný a voňavý toaletní papír, špatně vymáchané prádlo a koupání v nepříliš čisté vodě. Někdy potíže souvisí také se sexuálním životem, zvláště pokud máte nového partnera.

Pokud tyto problémy máte – a takových je hodně žen – je dobré se rizikovým situacím vyhýbat a také podporovat rovnováhu bakterií. K tomu jsou nejlepší laktobacily. Ideální je užívat je v mléčných výrobcích, pokud je nemáte ráda, pak sáhněte po tabletách z lékárny.

První pomoc

Ve chvíli, kdy máte pocit, že potíže už začínají, je dobré mít připravenu první pomoc. Jedině lékař přesně určí, zda příčinou potíží jsou kvasinky, nebo jiný mikroorganismus. Většina žen však už ze zkušeností ví, co se děje. Obvykle jde totiž o zánět způsobený kvasinkami, čili kandidózu. V tom případě je samoléčba namístě. Užít můžete volně prodejné vaginální tablety nebo masti. Pomohou například preparáty Gyno-Pevaryl, Canesten (globule či mast) či Tantum Rosalgin nebo Rosalgin (přípravky pro výplachy).

Každý z nich má své výhody. Globule používejte přesně podle návodu, užijte celou dávku (nedoporučuje se déle než tři dny), a pokud nepomůže, poraďte se s lékařem. Během léčby nepoužívejte tampony, mohou totiž absorbovat účinné látky léku. Pokud možno se postižených míst nedotýkejte a neškrabejte je, jinak si způsobíte další podráždění a rozšíření infekce.

Po úspěšném ukončení léčení se doporučuje s pohlavním stykem počkat ještě dva dny. Používat kondom není v této době vhodné, protože látky obsažené v přípravku mohou snížit jejich spolehlivost.

Okamžitá úleva

Další osvědčenou možností jsou výplachy, které uleví okamžitě. Jejich aplikace je však složitější. Přípravek se rozpouští ve vodě a k výplachu se používá takzvaný irigátor, který je buď přímo součástí balení, nebo se dá koupit v lékárně. Výplach se provádí zhruba 20 minut. Kromě vaginálních tabletek pomáhají i různé takzvané babské rady. Proti nepřátelským kvasinkám působí laktobacily, takže se osvědčuje i bílý jogurt. Musí však být „živý“. Aplikací na postižené místo se tak často podaří srovnat narušenou rovnováhu v těle.

Kysané mléčné výrobky plné laktobacilů je dobré při opakovaných zánětech užívat i vnitřně. Měly by být běžnou součástí jídelníčku, tělu totiž dodávají i potřebný vápník důležitý jak pro imunitu, tak pro prevenci osteoporózy. Mléčných výrobků s obsahem živých bakterií je na trhu dostatek. Laktobacily se u dospělého člověka vyskytují kromě pochvy zejména v zažívacím traktu, kde tvoří součást flóry tenkého i tlustého střeva. Pokud například užíváte antibiotika, je užitečných bakterií ve střevě minimum. Léky totiž hubí nejen ty špatné, ale i dobré mikroorganismy. Nesnášíteli mléčné výrobky, můžete užívat laktobacily i v tabletách, kupte si je však raději v lékárně a informujte se o tom, jak je máte skladovat.

Kandidózou jsou přirozeně ohroženi i sexuální partneři. U nich se může projevit zánětem předkožky. Lékaři odhadují, že asi dvacet pět procent mužů, kteří jsou partnery žen s kandidózou, žádné příznaky nemá, ale mohou potíže přenášet.

Léčit lze jednak opět volně prodejnými léky (prodávají se v sadě s léky pro ženy) nebo léky na předpis, které předepíše mužům urolog nebo androlog. Nejlepší prevencí pak je – jako u všech pohlavních chorob – používání kondomu.