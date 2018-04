Hlídejte si močové cesty, infekce mohou hodně potrápit

Na co by si podle vás měly dávat pozor ženy, které mají sklony k infekcím močových cest? „Především v období dovolených si hodně žen přiveze infekci močové trubice, která může postoupit i dále, z pobytu u moře nebo v bazénu. Mnohdy totiž nemyslí na to, že je třeba se po koupání rychle převléci z mokrých plavek do suchého oblečení, a tak prostydnou. Na koupalištích, kde se méně dezinfikuje – například ve veřejných městských bazénech – je pak rizikem i kontakt s bakteriemi, které mohou být ve vodě. Je smutná pravda, že řada spoluobčanů si s hygienou hlavu moc neláme, a tak může být voda znečištěná. Zejména opatrné by měly být ženy, které vědí, že mají k těmto infekcím sklon,“ radí lékař Václav Šmatlák.