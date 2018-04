Zamilované páry se líbaly deset kilometrů nad zemí

Za letu deset kilometrů nad zemí se do čtvrtečního podvečera stihlo políbit 1663 dvojic ve zhruba 60 letadlech, která dosud odletěla z Prahy.

Akci na Valentýna připravila letecká společnost SkyEurope. "Podle informací od jednotlivých posádek se zapojilo průměrně 60 procent pasažérů v každém letadle," řekl mluvčí společnosti Jakub Lohniský.

Vedení společnosti se chtělo ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. "To se nám ale asi nepovede, protože podmínky k zápisu jsou dané tak, že u každého pokusu o rekord musí být kontrolor a u nás by musel být na každé palubě letadla, které dnes letělo," připustil Lohniský.

Každý pasažér na palubě letadel společnosti, který políbil svého partnera, získal certifikát světového rekordmana a letenku zdarma.

Celkem mělo letět 84 letadel společnosti. Původně jich mělo být 92, lety do Paříže však musely být vzhledem ke stávce pařížských dispečerů zrušeny. Společnost létá pouze po Evropě.