Zamilovala jsem se do ženatého muže a mám s ním dvě děti

Na firemních večírcích jsem se musela dívat, jak koketuje s tou "mladší a hezčí".

Jaká pro mne byla rána, když jsem se dozvěděla, že je s ním Olina těhotná. Nenáviděla jsem ji, ale Tomáš za mnou stále jezdil a oddávali jsme se několikrát týdně sexuálním hrátkám v mém malém bytě. Nedokázala jsem se ho vzdát.

Když se dítě narodilo, prý holčička, začalo to mezi nimi skřípat, Olina na Tomáše naléhala, aby se rozvedl a veškerý svůj volný čas trávil s novou rodinou. Dopadlo to nakonec tak, že se Tomáš s Olinou rozešel. Olina totiž dokonce ihned po návratu z porodnice zavolala Tomášově ženě Hance a vše jí vyklopila. Přitom Tomáš chtěl svou původní rodinu se dvěma dětmi udržet za každou cenu. S Olinou se tedy přestal vídat, ale na malou Karolínku stále spolehlivě platí.

Náš vztah se dál prohluboval a mně přibývala léta a zatikaly biologické hodiny. Tomáš k mému překvapení souhlasil s vysazením antikoncepce a já téměř ihned otěhotněla. Smířila jsem se s tím, že budu svobodná matka, a on slíbil, že se o nás finančně postará. Zařídil nám nový větší byt, auto…

Narodila se nám dvojčátka: Petr a Pavel. Nyní už chodí do školy a Tomášovi, který za námi jezdí pravidelně každý všední den, říkají táto. Jenže co když se mne jednou kluci zeptají, kde tráví táta víkendy, svátky, dovolené? Vím, že jsem na to vše přistoupila.

Tomáš má velice rád naše děti i mne, ale od své rodiny s již dospělými dětmi odejít nechce. Protože vím, jak skončila Olina, ani ho do ničeho nutit nechci. Jsem moc ráda, že mám zdravé děti a jednou nezůstanu úplně sama, ale v koutku duše si přeci jen přeji, abychom byli úplná rodina, když si tolik let rozumíme, nehádáme se, je nám spolu všem tak dobře... ovšem je do chvíle, kdy nastane čas a Tomáš musí odjet za manželkou…



Poraďte mi, prosím:

