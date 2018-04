Zameťte po sobě svou internetovou stopu

Internetová stopa je všechno, co za sebou při surfování zanecháte. Všechno, co napíšete nebo nahrajete do kyberprostoru, tam zůstane už navždy. Jak si ohlídat, aby vaše stopa neprozradila víc, než sami chcete? Zkuste následující tipy:

1. Vygooglujte se

Zadejte do vyhledávače své celé jméno, možná vás překvapí, co všechno na vás vyplivne. Málokdo to otevřeně přizná, ale většina firem si dnes googluje potenciální i stávající zaměstnance. Dělají to možná i vaši kolegové a přátelé. Když si na osobním blogu počtou třeba o vašem sexuálním životě, chtě nechtě to změní jejich přístup k vám.

Řešení je jednoduché: odstraňte své jméno ze všech stránek, které se netýkají práce nebo jiných "seriózních" aktivit. Na Facebooku nebo na LinkedInu můžete klidně zůstat Jitkou Vopršálkovou, jinde si radši změňte jméno aspoň na jitus08. Nebo vážně chcete, aby si šéf četl vaše tweety o propařených nocích a kolegové se smáli vašemu členství v Klubu přátel latexu?

2. Neztrácejte zábrany

Na Facebooku nevysílejte desetkrát denně světu zprávu o stavu vašeho trávicího ústrojí nebo o tom, jak nesnášíte pomeranče, burany, Slavii, německé turisty, svého bývalého... Povážlivě tím posouváte hranici svého soukromí, nehledě na to, že to nejspíš nikoho nezajímá. Nepoužívejte sprosté výrazy a na nikoho slovně neútočte.

Totéž platí i v různých fórech a diskusích. Ve virtuálním světě se vylévá zlost či vztek snáze než v realitě, ale i tady platí zásady slušného chování. Říká se jim netiketa a byly o nich napsány stohy článků i knih. K těm nejlepším patří Netiquette od Virginie Shea, která hned jako první pravidlo uvádí: "Nezapomeňte, že komunikujete se skutečnými lidmi." A dodává: "Nikdy nikomu nepište nic, co byste mu neřekli do očí."

3. Hlídejte si zabezpečení

Než si kdekoli založíte účet, aspoň zběžně si přečtěte smluvní podmínky. Pokud už účet máte, nastavte si tu nejpřísnější možnou ochranu. Například u Facebooku stojí za to proklikat se celým nastavením. Možnost vidět vaše příspěvky, osobní informace, zájmy či fotky by měli mít opravdu jen vaši "přátelé".

4. Pozor na fotky

I když je vidí jen spřátelení uživatelé, fotografie o vás možná říkají víc, než si uvědomujete. Ať už je nahráváte na Facebook, na Rajče nebo třeba na Flickr, důkladně kontrolujte jejich obsah. Kybersvět nemusí vidět, jak to vypadá u vás doma, ve které hospodě jste usnuli, jak sexy jste v erotickém prádle... Držte se zlatého pravidla "neuploaduj nic, co by neměla vidět tvoje máma" (zejména máte-li mámu v přátelích).

Ani vaše děti vám nepoděkují, až za pár let objeví fotky, na kterých běhají s holým zadkem u bazénku. Zato vám možná poděkují zvědaví pedofilové.

5. Neprozrazujte všechno

Opravdu je potřeba, aby vaše telefonní číslo, adresa i velikost bot a podprsenky visely na webu? Snažte se uvádět jen ty nejnutnější údaje. Sociální sítě nejsou sčítání lidu a čím víc kontaktů či informací o sobě uvedete, tím víc nahráváte stalkerům.

Ideální je založit si dva e-maily: jeden na profesionální komunikaci (jitka.voprsalkova@nekde.cz) a druhý, který nebude obsahovat vaše jméno, pro použití na fórech a seznamkách (jitus08@xyz.cz). Tenhle trik funguje i v boji proti spamům.

6. Nedůvěřujte

Tady jde hlavně o seznamovací weby. To, že má někdo hezkou profilovku, píše jako Lermontov a slibuje vám pohádkovou budoucnost, neznamená, že to není ten úchylný pán odvedle. Že jste tohle slyšeli už mockrát? Že vám se to stát nemůže?

To si myslela i dvacetiletá Monika, která na internetu potkala příjemného muže z druhého konce republiky. Ze sympaťáka se ale brzy stal psychopat. "Ještě jsme ani se neviděli a on mi psal žárlivé zprávy. Smazala jsem si ho z kontaktů, ale on si mě začal přidávat pod jinými jmény, našel si i můj e-mail. Když začal posílat vulgární zprávy i mým kamarádkám, napsala jsem mu, že ho udám policii. Pak naštěstí přestal."

7. Myslete na ostatní

Abyste nedopadli jako ona, nikde neuvádějte kontakty na své známé. Nikoho také nepomlouvejte, neoznačujte na fotkách, kde objímá záchod nebo nedejbože cizího partnera. Nerozepisujte se o svých vztazích, statusy typu "Proč jsi mě opustil, Pavle?" nebo "Jana Nováková je blbá" jsou přísně zakázané.

Jak zdůrazňuje odbornice na netiketu Virginia Shea, respektujte soukromí druhých. Nenapadlo by vás hrabat se v šuplíku svých kolegů, tak jim přece ani nebudete číst maily. Stejně tak je drzé koukat lidem přes rameno, číst jejich skypovou historii nebo si dohledávat informace z jejich minulosti. Možná totiž nemají tak čistou stopu jako vy...