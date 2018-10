Košile není nuda. Ukážeme vám tři triky, jak obléct její růžovou verzi

Možná máte zafixováno, že k podzimu patří pouze tmavší odstíny a barvy spadaného listí. Jenže aktuální sezona dává možná poněkud překvapivě velký prostor i něžnějším barvám. Podle stylistky Gábiny Koutské můžeme ladit například růžovou s růžovou.

„Růžová je opravdu trendy. Buď magenta (barva, která označuje červenou barvou s výrazným podílem fialové, bývá jí blízká purpurová či fuchsiová - pozn. red.), kterou mám na sobě já, nebo pudrově růžová, které se říká baby pink. Dá se krásně kombinovat s jinými odstíny růžové, ale jestli nechcete být úplně přerůžovělí, tak volte béžovou nebo krémovou. Vypadá to fantasticky a je to jemné a ženské,“ předvádí Gábina Koutská ze Zootu na modelce Andree.



Andrea má na sobě elegantní blůzu s vázankou, bílé kalhoty, růžovou kabelku a pantofle. A je připravená vyrazit na schůzku či na kafe za kamarádkou. Halenka však překvapivě dobře padne i k rezavohnědým kalhotám, jak ukazuje stylistka na dalším modelu. Pak už stačí přidat jen hnědou kabelku a máte outfit jako stvořený k návratu babího léta.

Do třetice pak Gábina vytváří další zajímavou kombinaci. Modelce k růžové halence vybrala červenou pouzdrovou sukni a lodičky. „Nebojte se experimentovat s barevnými kontrasty. Hrajte si s tzv. colour blockingem. To znamená, že máte růžovou, vedle toho červenou a pod tím třeba hnědou. A zkoušejte, co ten váš outfit snese,“ vzkazuje stylistka.

Odkazuje na trend, který spočívá ve využívání tzv. barevných bloků o podobné intenzitě, když žádná barva není dominantní a všechny jsou zároveň syté. Vybrané barvy jdou za sebou v rámci barevného spektra.