Černé sako, bílá košile. Základy šatníku nejsou módní archaismus

Trendy se mění rychle a zdálo by se, že klasická bílá košile a černé sako už působí téměř archaicky.

Přitom je tomu právě naopak, myslí si stylistka Jana Patočková: "Trendem je návrat ke klasice. Zní to jako klišé, ale každá žena by opravdu měla mít aspoň jednu nadčasovou košili, sako, kalhoty, sukni, šaty a boty."

Neznamená to ale, že musíme vypadat jako sekretářky, zdůrazňuje. "Už dávno se podobné kousky nehodí jen jako formální pracovní uniforma." Všímá si ale i opačného trendu: ženy dnes do kanceláře zcela samozřejmě vyrážejí v teniskách a džínách. To by ještě v osmdesátých letech bylo nemyslitelné.



Neutrální = univerzální

Tip stylistky "Já sama nedám dopustit na pánské košile," říká Jana Patočková. "Pokaždé vypadají jinak. Jednou je můžete zkombinovat s vypasovanou sukní a velkým páskem, jindy třeba zastrčit do bokovek."



V případě základních prvků – takzvaných "basics" – by barvy měly být neutrální. Snadno je pak můžete oživit aktuálními doplňky. Nemusí být střižené podle nejnovějších trendů, hlavní je, aby padly dané postavě. Štíhlejší dámy se nemusí bát ani saka, košile nebo bot v pánském stylu.



Málokterá žena se obejde bez klasických koktejlek. Mohou to být třeba kultovní malé černé, které se hodí na večer, ale v doprovodu ležérního svetru je unosíte i přes den. "Podobně fungují i klasicky střižené černé kalhoty," dodává Jana Patočková. "Ani džíny ve střihu, který vám lichotí, nejsou k zahození."



Klíč je ve složení

Roli hraje i výběr materiálu. Nebojte se investovat – čím kvalitnější, tím elegantněji budete ve výsledku působit, myslí si stylistka. "Košile by měla být bavlněná, případně s příměsí elastického materiálu," radí. "Pokud si vybíráte sako na jaro a léto, hledejte zase směs bavlny a lnu. V horkých měsících je nejpříjemnější."



Základy pro současnou ženu Košile , nejlépe bílá



, nejlépe bílá Neutrální sako



Společenské kalhoty a sukně



a Dobře padnoucí džín y



y Koktejlové šaty



Kožené boty bez zdobení



bez zdobení Jednoduchá kožená kabelka



U bot pak jednoznačně vítězí kůže. "Kvalitní kožené boty bez přidaných aplikací jsou základ. Od věci ale nejsou ani tenisky, které se v posledních letech znovu vrátily do módy. Pohodlné tenisky střídmého vzhledu si dnes můžete vzít i na pracovní schůzku," podotýká stylistka. Raději než neonové nebo zářivě bílé "prestižky" ale zvolte černé boty se zajímavým detailem.



"Najít v Česku hezkou a zároveň kvalitní základní výbavu je docela obtížné," uznává stylistka. "I v obchodech, které se specializují na klasičtější dámské oblečení, se raději vždy podívejte na složení látky."

"Kontrolujte ho, i když nakupujete na internetu," dodává, "spolu s podmínkami nákupu a tabulkou velikostí. Je dobré se vždy přeměřit krejčovským metrem, aby vám oblečení dokonale sedlo."