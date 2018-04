Zákeřná rakovina vaječníků, zprvu ji neobjeví ani běžná kontrola

V České republice je každý rok zachyceno bezmála 1 300 nových případů rakoviny vaječníků. Lékaři na nebezpečnou chorobu mnohdy přijdou až v pokročilém stadiu, kdy nádor metastázuje mízními cestami do jiných částí těla.

Jak upozornil odborný server cilena-lecba.cz, v takovém případě se výrazně zhoršuje prognóza a vyhlídky na přežití.

Na co si dát pozor?

Zvláště pozorné by měly být především ty ženy, které z různých důvodů patří do rizikové skupiny. Jsou to zejména ženy, v jejichž rodině se už toto onemocnění vyskytlo. Pokud jste už například prodělaly rakovinu prsu, patříte i vy mezi rizikovou část populace.

Dalším výrazným faktorem je věk, protože s přibývajícími roky se riziko zvyšuje. Kritické období nastává zejména po menopauze, důkazem je to, že polovině pacientek s rakovinou vaječníků je více než třiašedesát let.

Riziko přinášejí i léky na neplodnost, pokud je žena bezdětná, obézní, kouří, pije nad míru alkohol a pokud má dlouhodobě nedostatek pohybu.

Nadýmání jako příznak

Jedním z příznaků, který vám může signalizovat, že se něco ve vašem těle děje, je nadýmání nebo tlak v břiše, dlouhodobé bolesti v oblasti břicha nebo podbřišku, rychlý pocit "plného břicha" při jídle, častější močení nebo nutkání jít na stolici. Někdy se také často objevuje pálení žáhy.

Pokud něco z vyjmenovaných příznaků objevíte, ještě není zapotřebí propadat panice a myslet na nejhorší. Nemusí to znamenat, že máte rakovinu vaječníků.

"Tyto příznaky mohou provázet mnohé jiné, nenádorové onemocnění. Lékaře vyhledejte v případě, že tyto potíže pozorujete denně po dobu několika týdnů," radí odborný server.

Jak se bránit

Ideálním způsobem, jak se před rakovinou vaječníků chránit, je prevence, byť ani ona nedokáže stoprocentně zaručit, že se vám zhoubný nádor zcela vyhne. Prevence ovšem může riziko onemocnění výrazně snížit.

Základním preventivním opatřením by měl být především dostatek aktivního pohybu a zdravá strava s nízkým obsahem tuků a naopak s dostatkem zeleniny a ovoce. Obecně se tomu říká zdravý životní styl.

Experti se shodují, že podstatný "protinádorový" vliv může mít rovněž těhotenství, dostatečně dlouhé kojení nebo vhodná antikoncepce. V odborné literatuře se uvádí, že užívání hormonálních perorálních přípravků proti otěhotnění po dobu aspoň tří let snižuje riziko rakoviny vaječníků o 30 až 50 procent. A ženy, které si zvolily jako ochranu před početím sterilizaci (podvázání vaječníků), snížily dokonce riziko až o 67 procent.