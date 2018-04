Zajistíte si častějším stříháním bujnou kštici? Mýty a polopravdy o vlasech

Čím častěji vlasy stříháte, tím rychleji rostou. Nošení těsných čepic a klobouků způsobuje plešatost. Lupy jsou způsobené suchou pokožkou. Fénování je pro vaši kštici to nejhorší...

Mýtus: 100 vypadlých vlasů denně je v pořádku

Vlasy rostou a vypadávají v určitém cyklu. Růstová fáze vlasu trvá přibližně čtyři až pět let (u ale někoho třeba i sedm). Potom vlas přestává růst a začíná fáze klidová. Může trvat několik měsíců až rok. Poté vlas vypadne a na jeho místě začne růst další.

Průměrně se na hlavě nachází od 100 do 150 tisíc vlasových váčků, z nichž 90 procent je právě v růstové fázi. Nicméně udávaných sto vypadlých vlasů denně představuje značně nadsazené číslo. Podle letošní studie Baylorské lékařské univerzity zveřejněné v magazínu Science Daily je normální, pokud vám denně vypadne dvacet až padesát vlasů. Stovka vypadlých vlasů může být signálem, že něco není v pořádku a že se například začíná rozvíjet určité onemocnění.

Mýtus: Rovné/vlnité vlasy vám zůstanou celý život

Jste spokojeni se vzhledem svých vlasů? Tak to ale vůbec nemusí být navždy. I když jste se narodili s dokonale rovnými, vlnitými, nebo velmi kudrnatými vlasy, v průběhu života se tato dispozice může zcela změnit. Na vzhled vlasů má vliv mnoho faktorů a jejich charakteristika se v průběhu života může zásadně změnit.

Vzhled ovlivňují například těhotenství, onemocnění, některé léky, absolvovaná chemoterapie, ale mění se i postupem času s přibývajícím věkem.

Mýtus: Barvení vlasů v těhotenství je škodlivé

I když byl jednu dobu tento mýtus velmi populární, americká Food and Drug Administration (FDA) vydala prohlášení, podle kterého žádný z provedených výzkumů nikdy nepotvrdil, že by barvení vlasů v těhotenství mělo negativní dopad na plod nebo matku. Pokud si chcete být stoprocentně jisti, používejte při barvení roušku. Spekulovalo se totiž o tom, že potenciální negativní dopad by měla inhalace chemických výparů, nikoli barva samotná.

Mýtus: Stříhané vlasy rostou rychleji

Jestliže žijete v představě, že častější návštěvy kadeřníka či holiče vám přihrají rychle rostoucí a hustější vlasy, je načase změnit názor. I když kratší vlasy vypadají vždy hustší, je to jen optický klam. Už v roce 1928 dokázal výzkum Mildred Totterové, že stříhání nemá na rychlost růstu vlasů vůbec žádný vliv. Od té doby tuto skutečnost potvrdila řada dalších studií. Počet vlasových cibulek, z nichž vlasy vyrůstají, je dán geneticky stejně tak, jako rychlost růstu (průměrně poporostou o jeden centimetr za měsíc) a kvalita vlasu.

Řídké nebo jemné vlasy zastřiháváním nezesílí a jejich kvalita se nezlepší, ani jich neporoste víc. Raději vsaďte na kvalitní střih, který handicap opticky vyrovná.

Mýtus: Roztřepené konečky se dají spravit vhodným přípravkem

I když reklamy přísahají na to, že právě jejich výrobek udělá s roztřepenými a polámanými konečky rázný proces bez toho, abyste museli sáhnout po nůžkách, je to nesmysl. Jedinou skutečně účinnou léčbou je ostříhání.

Některé přípravky sice jsou schopné "slepit" roztřepené konce k sobě, je to opět jen optický klam, který vydrží přesně do dalšího mytí vlasů. Navíc vlas s roztřepeným koncem roste mnohem pomaleji než zdravý a roztřepení se může rozšířit po celé délce vlasu.

Mýtus: Kartáčování vlasů podporuje jejich vypadávání

Normální denní česání nebo kartáčování vlasů nemá na jejich vypadávání vůbec žádný vliv. Pokud trpíte vlasovým onemocněním (například alopecií), kartáčování a česání pouze způsobí vypadnutí vlasu, který by vypadl tak jako tak.

Nicméně je samozřejmé, že příliš intenzivní a nešetrné kartáčování vlasům neprospívá. Jeho důsledkem je však spíše lámání vlasů a roztřepené konečky.

Mýtus: Nošení pokrývek hlavy způsobuje plešatost

Tento mýtus pravděpodobně vznikl kvůli tomu, že u mladých mužů vstupujících do armády, kde jsou pokrývky hlavy povinné, se často objevovaly známky plešatění nebo zvýšeného vypadávání vlasů. Je to však jen náhodná časová shoda. Věk, v němž muži vstupovali na vojnu, je totožný s dobou, kdy u některých z nich začíná plešatost. Je to záležitost zvýšené hladiny dihydrotestosteronu a nikoli nošení nebo nenošení klobouků a čepic. Magazín Consumer Reports on Health udělal loni přehled výzkumů zabývajících se plešatostí a ztrátou vlasů. Konstatoval přitom, že ani jeden z provedených výzkumů nepotvrdil souvislost mezi nošením pokrývek hlavy a plešatěním.

Nevhodné pokrývky hlavy však mohou způsobit lámání vlasů. Příliš těsné čepice také blokují krevní zásobení vlasové pokožky, ale s vypadáváním vlasů nemají nic společného.

Mýtus: Lupy jsou způsobené suchou pokožkou

Lupy a suchá pokožka jsou dvě úplně rozdílné věci. Dobrý šampón či kondicionér mohou adekvátně ošetřit suchou pokožku a přesto po nich zůstávají lupy. Šampón proti lupům zase nemusí být úplně vhodný pro lidi se suchou pokožkou.

Vedle suchých lupů, které typicky vytvářejí "závěje" na ramenou, existují i mastné lupy, jež obvykle ulpívají na vlasové pokožce. Lupy jsou ve skutečnosti způsobené kvasinkami z rodu Malassezia a nikoli suchou pokožkou, objasňuje další z vlasových mýtů Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings.

Mýtus: Přílišné používání kosmetických přípravků vede k vypadávání vlasů

Vlasové spreje, gely, barvy na vlasy a další kosmetické vlasové přípravky nemají s plešatěním a vypadáváním vlasů nic společného. Je pravda, že nevhodné přípravky mohou poškodit vlasové vlákno, způsobit jeho lámání, třepení a podobně, nikoli však vypadávání a plešatění.

Mnohem nebezpečnější je z tohoto pohledu nevhodný účes, jako například příliš časté nošení vlasů sepnutých do pevného culíku.

Mýtus: Fénování vám zničí vlasy

Oproti běžnému přesvědčení neexistuje žádný důkaz o tom, že by běžné fénování poškozovalo vlasy nebo způsobovalo jejich vypadávání, uvádí The Australasian Hair and Wool Research Society (AHWRS). Příliš horký vzduch nebo časté vysoušení může vlasy udělat křehčí a náchylnější na lámání.

Pokud budete vysoušet vlasy přiměřeně teplým vzduchem a držet fén v dostatečné vzdálenosti, nijak je to nepoškodí. Mnohem nebezpečnější je pro ně nešetrné vysoušení a tření ručníkem.