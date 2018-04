Překvapivá zjištění o sexu: dovolená zvyšuje apetit, vařící muž odradí

Čím více žena touží po sexu, tím vyšší jsou její nároky na partnera

Obvykle platí, že čím více někdo prahne po sexu, tím méně je vybíravý. To však ale patrně platí jen pro muže, nikoli pro ženy. Vědci totiž zjistili, že čím více se u žen touha po sexu na jednu noc zvyšuje, tím se zvyšují její nároky při výběru partnera a žena vyhledává jen ty fyzicky nejatraktivnější.



Muži s vyšší sexuální touhou na druhou stranu zvažují všechny ženy jako možné partnerky, a to bez ohledu na jejich přitažlivost a krásu. Vysvětlení je jednoduché - muži prostě chtějí jen sex, takže berou cokoli je po ruce. Ale ženy jsou „naprogramovány“ k hledání těch nejlepších genů a tak vyhledávají dominantní a atraktivní muže. A to i v době, kdy se nesnaží o početí.

Muži, jejichž manželky mají vyšší příjem, trpí častěji erektilní dysfunkcí

Více peněz, více problémů? Studie uveřejněná časopise Personality and Social Psychology Bulletin v roce 2013 toto tvrzení potvrzuje, zvláště pokud více peněz přinese do rodiny žena. Dánští odborníci ve své studii sledovali více než 200 000 sezdaných párů a zjistili, že manželé, kteří vydělávají i třeba jen o maličko méně než jejich ženy, častěji užívají léky na erektilní dysfunkce.



Rozdíl v příjmu ale nemá negativní vliv jen na muže, ale také na jejich výdělečné manželky. Ty podle studie častěji užívají léky proti úzkosti a častěji trpí nespavostí. Vypadá to tedy, že zlom v dlouhodobé společenské normě, kdy muž vydělával více než žena, má nejspíš dopad na duševní i fyzické zdraví obou partnerů.

A co si o výsledcích této studie myslí sexuoložka a psychoterapeutka Hana Fifková? „Vzhledem k přetrvávajícím genderovým stereotypům, podle kterých by muž měl být živitel rodiny a nositel větší finanční zodpovědnosti, jistě může některý méně vydělávající muž trpět nižším sebevědomím, což se projeví v mnoha oblastech vztahu, sex nevyjímaje.“

Jinou otázkou je, zda některé ženy svou finanční převahu nedávají svým partnerům jednoduše „sežrat“. To je pak samozřejmě medvědí služba, na kterou tyto ženy dříve nebo později doplatí, třeba právě v sexu.

Sex a alkohol dělá lidi šťastnější než zakládání rodiny

Zakládání rodiny je pro většinu lidí velmi šťastnou a život naplňující událostí, ale jak to vypadá, existují věci, které jsou pro lidi uspokojivější než jejich potomci. Jako třeba sex a pití alkoholu. Psycholog Carsten Grimm z University of Canterbury na Novém Zélandu ve své studii zjišťoval, co lidi nejvíce v životě těší.



V žebříčku třiceti činností obsadil první místo sex, což by nebylo zase tak překvapivé, poněkud šokující však bylo zjištění, že druhou nejoblíbenější činností bylo pití alkoholu. Zakládání rodiny skončilo dokonce až na pátém místě.

Muži, kteří vykonávají domácí práce, mají méně často sex

Tradiční rozdělení domácích povinností mělo podle vědců lepší vliv na manželský sex. Odborníci ve své studii zjistili, že muži, kteří vykonávají domácí práce, které tradičně patřily ženám jako žehlení, praní prádla a vaření, mají méně sexu než muži žijící v domácnosti, kde jsou domácí práce rozděleny na obvyklé role dle pohlaví.

Důvodem může být podle odborníků to, že muž spravující kapající kohoutek je pro ženu přitažlivější než ten, co plní myčku na nádobí. Než však vytrhnete manželovi žehličku z ruky, je dobré vědět, že data pro tuto studii byla získána před více než dvaceti lety.

Vědci však věří, že jsou relevantní i dnes. Také stojí za zmínku, že studie neměřila kvalitu sexu, čili tradiční páry nemusejí mít nutně lepší sex, jen ho mají častěji.



Páry, které spolu cestují, mají lepší sexuální život

Cestování je samo o sobě skvělou zábavou, ale existuje další dobrý důvod, proč byste měla jet s manželem na dovolenou. Studie z roku 2013 totiž ukázala, že páry, které spolu nejméně jednou za rok vycestují, mají uspokojivější sexuální život. Konkrétně z 1100 účastníků průzkumu bylo 77 procent těch, co cestovali společně a ohodnotili společný sexuální život velmi dobře.



Víkendové pobyty udržují romantiku živou pro 83 procent párů a pomohou vytvořit více intimity než malé dárky. Takže příště k narozeninám vynechte čokoládu a květiny a zabalte si kufr.

„Je otázkou, co nám to, že partneři spolu cestují, říká o kvalitě jejich vztahu. Pravděpodobně to, že jsou spolu na cestách rádi, že spolu cestovat dokážou a že mají společný zájem. To všechno je pro vztah dobrou vizitkou. V dlouhodobém vztahu je pak jedním ze zabijáků sexu stereotyp. Tím nemyslím způsob milování, ale stále stejná doba, stále stejné rituály, které milování předcházejí, a stále stejná postel. Společná dovolená je samozřejmě vítaným vybočením z tohoto stereotypu a může sexuální život partnerů osvěžovat,“ vysvětluje Hana Fifková.

A dodává, že pro udržení oboustranně spokojeného sexuálního života je důležité, aby oba partneři ve vztahu neustrnuli, aby se vztah neustále vyvíjel a aby ani jeden z partnerů nerezignoval na vlastní duševní i fyzickou svěžest. A to je jistě možné nejen na cestách.

Více sexuálních partnerů v mladém věku je spojeno s pozdějším užíváním drog a alkoholu

Promiskuitní chování v mládí může později v životě vést k problémům s alkoholem a užíváním drog. Takové výsledky přinesla studie uveřejněná v Archives of Sexual Behavior, ve které vědci použili data dosud pokračující studie „Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study“. Vědci zjistili, že lidem, kteří mají více sexuálních partnerů během rané dospělosti, hrozí vyšší riziko pozdějšího užívání alkoholu a drog.



Konkrétně ženy, které měly v mládí v průměru více jak dva partnery za rok, mají dokonce až sedmnáctkrát vyšší riziko nadměrného pití alkoholu či užívání drog.

Podle sexuoložky Hany Fifkové může být jedním z vysvětlení určitá míra nejistoty, nízkého sebehodnocení a nezakotvenosti v sociálním prostředí dotyčných osob. „Promiskuitním chováním se člověk může ujišťovat o své ceně pro okolí, užíváním drog i alkoholu se může jednak zařazovat do skupiny dalších konzumentů a někam patřit, jednak si tak může snižovat duševní tíseň, kterou prožívá,“ uvedla pro iDNES.cz doktorka Fifková.

Sex může ulevit od bolesti hlavy

Mnoho žen, ale i mužů, se často při partnerově pokusu o intimní sblížení vymlouvá na bolest hlavy. Ti, kteří na bolesti hlavy opravdu trpí, by ale mohlo zajímat zjištění vědců, že bolest hlavy se dá vyléčit právě sexem. Již v minulosti vědci spojili sex s léčbou bolestí hlavy, ale teprve studie zveřejněná v Cephalalgia testovala tuto hypotézu na vyšší úrovni, když sledovala 800 lidí s bolestí hlavy a 200 lidí s migrénou.



Až 60 procent těch, kteří měli sexuální styk během migrény, zaznamenalo snížení příznaků a 37 procent osob s bolestí hlavy přiznalo úlevu od bolesti. Odborníci tento jev vysvětlují tím, že během sexu se uvolňují endorfiny, které působí proti bolesti.

Průměrným sexem spálíte jen 21 kalorií

Spoléháte na to, že tu výbornou sýrovou pizzu, co jste si dopřáli k večeři, „vycvičíte“ v posteli se svým partnerem? Výsledky studie z roku 2013 uveřejněné v New England Journal of Medicine vás asi zklamou, jelikož vyvracejí mýtus, že při sexu spálíte 300 až 400 kalorií.



Pohlavní styk totiž obvykle trvá v průměru jen šest minut a za tuto krátkou dobu spálíte jen 21 kalorií.