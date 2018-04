Některé oči nedokážou vidět 3D filmy aneb osm zajímavostí o zraku

1. Zrak se vyvíjí do sedmi let

Oko se začíná vyvíjet už během čtvrtého týdne těhotenství. Zdravé miminko se narodí s fungujícím zrakem, ale ten ještě není úplně vyvinutý.



"V období prvních šesti měsíců se u dítěte vyvíjí schopnost zaměřit oči na předmět při pohledu do blízka. Nejvíce dítě zajímají předměty, které jsou blízko a pohybují se. Líbí se mu hračky a leporela výrazných barev a tvarů. Kolem pátého měsíce věku je dítě schopné pozorovat předměty pouze očima, nemusí tedy pohybovat hlavou. V jednom roce je zraková ostrost na úrovni asi 20 až 30 procent. Kolem sedmého roku je vývoj zrakových funkcí u konce a dítě by mělo vidět stejně kvalitně jako zdravý dospělý člověk," vysvětluje lékař Pavel Stodůlka z kliniky Gemini.



2. Barva očí se ustálí ve třech letech

Po narození se většina bělošských dětí rodí s neutrální barvou očí. Duhovka očí totiž pigment - melanin - téměř neobsahuje, a tak mají všechny děti barvu očí téměř shodnou.



"Teprve časem, kdy jsou oči dětí vystavené slunečnímu záření, dochází v duhovce k postupné produkci melaninu a odstín duhovky se mění. V šesti měsících už je většinou patrné, jaké oči bude dítě mít, v jednom roce hustota melaninu představuje asi 50 procent hustoty dospělého člověka a ustálí se asi ve třech letech věku dítěte. Pro zbytek života pak barva očí zůstává stejná," uvádí lékařka Kristina Vodičková z Oční kliniky NeoVize.



3. Oko umí rozeznat až 10 milionů barev

Plamen svíčky je v noci možně vidět na vzdálenost až 27 kilometrů. Zdravé lidské oči dovedou odlišit drobné předměty na vzdálenost asi 80 metrů.



"Novorozenci vidí jen do vzdálenosti 25 centimetrů a rozeznávají pouze světlo a tmu. Oko dospělého člověka umí vnímat a rozlišovat barvy o vlnové délce od 380 do 760 nanometrů. Každý barevný vjem je charakterizován sytostí, jasem a barevným tónem. Názory na počet odstínů barev, které je lidské oko schopno rozeznat, se liší. Některé zdroje však hovoří až o 10 milionech barev," říká lékař Pavel Stodůlka.



4. Barvu očí nemusíme mít po rodičích

Přestože se většinou předpokládá, že barva očí je dědičný znak, který se "míchá" z barev očí rodičů, je to složitější.



"Barvu očí dítěte určuje nejen barva očí matky a jejího partnera, ale také informace našich předků, které jsou v genech každého z nás zaznamenány. Navíc geny, které určují barvu očí, vědci ještě dobře neznají, a tak tajemství všech odstínů barev vysvětlit zcela neumíme. Obecně ale platí, že dominantnější barvou očí je hnědá než modrá a zelená, hnědou barvu očí má tedy na světě většina lidí, modrá se dokonce objevuje nejméně," vysvětluje lékařka Vodičková.



5. Modroocí lidé jsou náchylnější k nádorům kůže

Barva očí je určována množstvím pigmentových buněk v duhovce. Pigmentace se vytváří v prvních měsících života, proto mají novorozenci duhovky většinou modré.



"Modré oči často nacházíme u osob s nízkým fototypem. Tito lidé mívají světlou pleť, blond nebo rusé vlasy, jejich kůže je velmi citlivá na slunce, často a rychle se spálí. U těchto osob je zvýšené riziko vzniku nádorů kůže včetně obávaného melanomu," říká lékařka Lucie Adámková z kliniky Gemini.



6. Ženy s antikoncepcí mrkají častěji

Mrkání rozprostírá slzný film po povrchu oka a napomáhá odvodu slz do slzných cest. Slzné žlázy produkují denně asi jeden mililitr slz.



"Slzný film má důležité funkce – je prvním optickým rozhraním, omývá i chrání rohovku a spojivku, navíc má antibakteriální efekt. Příčin nestability či snížené tvorby slzného filmu je řada. U žen se mohou uplatňovat hormonální změny. Fyziologicky se mrknutí opakuje po třech až šesti sekundách. Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, mrkají až o třetinu častěji než muži," uvádí doktorka Adámková.



7. Slzy jsou zdravé

Slzy jsou v určitém množství pro zdraví oka nepostradatelné. Zvlhčují povrch oka, aby byl hladký a lesklý. To je důležité pro kvalitu vidění a pro to, aby víčko mohlo po oku jemně klouzat.



"Pokud má člověk málo slz nebo jsou nekvalitní, vede to ke zrakovým obtížím, k podráždění oka a zvyšuje se riziko infekce oka," říká Pavel Stodůlka. A jako zajímavost dodává, že ženy podle statistik pláčou 60krát do roka a muži jen 15krát.



8. Všichni nejsou schopni pojmout 3D obraz

Ještě než si pořídíte 3D televizor, raději se ujistěte, že nemáte oční vadu, která sledování trojrozměrného vysílání znemožňuje.

"Mnozí z nás touží po nemodernějších 3D televizorech, aniž by věděli, že patří do skupiny těch, kteří nejsou schopni trojrozměrný obraz pojmout. Někteří to zjistí až při návštěvě kina, kdy je při sledování filmu překvapí nevolnost a bolest hlavy. Potíže se objevují zejména v případě tupozrakosti a šilhavosti, nebo pokud máte velký rozdíl v dioptriích nebo jen jedno funkční oko" upozorňuje lékařka Kristina Vodičková.