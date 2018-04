Zajímá vás názor muže? ONA otevírá novou rubriku

Vážené a milé,

předně se omlouvám za název této rubriky, samozřejmě by správně měl znít ONA a ON. Může za to ovšem můj věk: v mládí jsem přímo hltal grotesky s Haroldem Lloydem, pouštěné vždy nakonec hodiny náboženství panem děkanem (znal, jak vidíte, velmi dobře své ovečky a způsob, jak je udržet při katechismu v pozornosti: což takhle vyzkoušet něco obdobného v modernější verzi na dětech!?) a uváděné v Evropě vždy s neměnnými počátky názvů filmů "ON a.....".

No, a být trochu za nešiku a nemotoru jako Harold Lloyd, ale přitom být zábavný, rozesmávat Vás a bavit i při vážnějších věcech, trošku Vás provokovat a taky říkat zcela nenápadně něco nového, tak jaké vyšší, než tyto "haroldovské" ambice, bych mohl mít?

Z výše řečeného ovšem vyplývá jistá různorodost této rubriky, takže ode mne čekejte mravní naučení (kdo už nedokáže odstrašovat špatnými příklady, uděluje dobré rady), povídky (nevíš-li, co napsat, napiš cokoliv a nazvi to povídkou), verše vlastní i přeložené (trocha poezie nikoho nezabije), životní moudra (co se v mládí naučíš, ve stáří určitě zapomeneš), vtipy a vtípky, návody, recepty, možná i fotografie, a to vše většinou v nebezpečně neředěném koktejlu.

A pochopitelně, čím více budete na mé texty reagovat, tím lépe: feromony se kupodivu dají přenášet i písmem a dozajista mne vyprovokují k výkonům nevídaným (tedy doufám).

A abych Vás naladil hned zpočátku co nejpřívětivěji, začnu jedním receptem (láska přece prochází žaludkem) a jednou básní (i ty největší feministky jsou stejně po oloupání docela přívětivé romantičky).

VÍCE PŘÍSPĚVKŮ AUTORA NAJDETE NA JEHO BLOGU iDNES.cz

Tak. Začínáme, prosím.

Kanapky (vznešeněji "canapes") s liškami ( a že jich teď roste!):

1 čerstvě upečená, vychladlá bageta, nakrájená na cca 18 plátků a lehce potřená máslem.

Zhruba 200 g lišek, které propláchnete, vložíte na pánev, posolíte, zalejete dostatečně vodou a asi dvacet minut dusíte. Pak je procedíte, propláchnete teplou vodou a vrátíte na pánev. Přidáte hrudku másla, prohřejete, znovu posolíte a opepříte. Necháte vychladnout a pak je umně a v dostatečném množství navršíte na pomáslované plátky bagetky a nazdobíte lístečky tymiánu ( který určitě máte doma za oknem, a ne-li styďte se a nedivte se, že ten Váš kouká po té blondýnce od vedle, byť ho nepřitahuje zrovna její bylinková zahrádka!).

1 přívětivý chlap a případně přiměřené množství ke stolování vychovaných dětí, vychlazené bílé víno (doporučuji rýzlink, pro vzrostlejší děti též trochu vína na dno skleničky, pro malé nejraději vodu s citronovou šťávou, ať je neučíte na nějaké ty jupíky a podobné nápoje, zodpovědné nejméně za polovinu zločinů v tomto státě) a trochu času, neboť nic neškodí u přívětivého jídla více, než "všeliké to kvaltování", jak krásně "kralicky" říkával Jan Amos Komenský).

Přeju dobrou chuť!

A ta báseň? No, ať víte, co ode mne můžete v budoucnu čekat: tady je sonet, který jsem napsal před drahnými léty jedné dívce, kterou jsem tehdy nesmírně miloval. A vidíte, jak veliká je poezie: ač se dívky časem měnily, krása verše a vyznání stále zůstává....

Sonet pro P.

Jsem zamilován, ať už slunce svítí

či tma se všude kolem rozprostírá,

jsem zamilován, když rozkvétá kvítí

a zrovna tak, když zima zemi svírá.

Jsem zamilován, když se plány hatí

a daří-li se, také láskou planu,

jsem zamilován, když mi osud platí

a stejně silně, když nic nedostanu.

Jsem zamilován, když mě žalost kruší

a celý svět jen panoptikem zdá se,

jsem zamilován, když mám svátek v duši

a celý svět se koupe ve své kráse.

Ať duši vládne peklo nebo nebe,

čerň nebo bělost - miluji jen Tebe.