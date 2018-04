Zájem o bazárek předčil všechna očekávání

E-Bazárek ZDE

Protože se e-bazárek osvědčil, rádi se k němu vrátíme. Napište do diskuze, anebo hlasujte o tom, o jaké zboží byste měli na podzim zájem.

HLASOVÁNÍ ZDE

Čtenáři vyfotili a v průběhu léta poslali na 400 fotografií. Odhadem asi tak pětinu z nich jsme postupně z webu stáhli, protože se zboží prodalo.

Do bazárku ještě zařadíme fotografie, které přijdou do redakce tento týden do 18.8. Později už nic neposílejte, nové zboží přijímat nebudeme. Pro zájemce o koupi však bude bazar otevřen ještě do konce srpna.

A jak postupovat?

Nabízený artikl vyfoťte digitálním fotoaparátem, a to buď na sobě, na kamarádce, dceři či figuríně a nebo rozložený na podlaze, případně na stole. Pokuste se o záběr co nejostřejší.



Snímek nám zašlete ve formátu JPG o velikosti nejméně 200 kB na e-mailovou adresu: ONA@iDNES.CZ a připište: • cenu za kterou chcete věc prodat

• v případě oblečení a bot nezapomeňte uvést velikost

• svůj e-mail, na který se Vám mohou zájemci ozvat

Snímky nabízeného oblečení zveřejníme ve fotogalerii s popisem, kontaktem a cenou.

V případě, že vaše zboží najde svého kupce, informujte nás prosím o prodeji, abychom obrázek stáhli z fotogalerie.