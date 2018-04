Zahýbá mi s „bejvalkou”

Měli jsme společné zájmy, rádi jsme cestovali a já se seznámila i se všemi jeho kamarády.

Jednou večer, když jsem dávala dohromady účty, jsem narazila na účtenku za moje zlaté náušnice k narozeninám. Nevím, jakým nedopatřením se tam připletla, v každém případě na účtence byly dva páry stejných náušnic. Vůbec jsem tomu nerozuměla. Proč mi Karel kupuje dvoje stejné náušnice? Jedny mi dal k narozeninám a druhé mi snad dá k Vánocům?

Svěřila jsem se kamarádce a ta mi otevřela oči. Má milenku. Nemohla jsem tomu uvěřit. Jsme spolu teprve šest měsíců. Kamarádka mi říkala: "Když byl nevěrný své ženě s tebou, tak ti to nevadilo a teď se divíš? Byl nevěrný jí, bude i tobě."

Začala jsem sledovat jeho volný čas, kontrolovala mobil, stal se ze mne detektiv v sukních. Dlouhé měsíce jsem nemohla na nic přijít. Začínala jsem si myslet, že jsem paranoidní. Až jednoho dne, když mi řekl, že jde na pivo s kamarády, jsem se rozhodla zajít za jeho první ženou.

Bylo mi jasné, že nebude nadšená, možná mě i vyhodí, ale byla tu pořád šance, že bude třeba něco vědět. Po rozvodu s Karlem se stále občas stýkali a Karel říkal, že jsou kamarádi. Zazvonila jsem u dveří a přišla mi otevřít jeho bývalá v županu. V pozadí z obýváku vykoukl Karel. Ve slipech. Vyběhla jsem z domu, ani nevím, jak jsem se dostala k autu. Tak já tady pátrám po milence a on celou dobu spí se svou bývalou ženou?

Připadala jsem si jako totální idiotka. Jaképak musela ona zažívat zadostiučinění, když totéž, co jsem jí způsobila já, způsobila ona mně? Nejdříve Karel zahýbal ženě se mnou a teď mně s bývalou.

Přišel domů jako beránek. Že jsem to špatně pochopila, že oni jsou vlastně kamarádi, když se s ní občas vyspí, tak to přeci není nic špatného, když to byla jeho žena. Ona má deprese, nemůže se z jejich rozchodu stále vzpamatovat a já to mám pochopit. Vždyť je to vlastně kvůli mně. Co mám podle vás dělat?

1. Mám ho okamžitě vyhodit, je to debil.

2. Mám mu to odpustit pod podmínkou, že to s ní ukončí?

3. Mám ho také začít podvádět, ať ví, jaké to je?

4. Mám to tiše přejít, přeci jen rozvedl se kvůli mně a teď je se mnou?

