Zahřívací kolo pro dospělé i děti

Horké víno s jablky

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 min.

* 0,8 – 1 l červeného suchého vína

* šťáva z jednoho pomeranče

* 1 citron, dobře omytý nebo chemicky neošetřený

* 6 hřebíčků

* 1 svitek skořice, nalámaný na 4 kusy

* 2 hvězdičky badyánu

* 1 jablko

* cukr na dochucení

1. V hrnci nebo varné skleněné konvici smíchejte víno, kůru z půlky citronu, koření, omyté, jádřince zbavené a pokrájené jablko a směs zahřejte pod bod varu. Víno se nesmí vařit!

2. Nalijte přes sítko do nahřátých sklenic z varného skla, přilijte pomerančovou šťávu a šťávu z půlky citronu a podle chuti oslaďte. Podávejte s plátky zbylého citronu.

TIP

Nápoj je výborný i z bílého nebo růžového vína. Místo jablek můžete použít slupku z oloupaného jablka nebo do horkého vína přidat při podávání sušené křížaly – víno krásně provoní a skvěle chutnají. Vyzkoušejte směs koření Kotányi Mix svařené víno. Na jeden litr vína použijte jedno balení a podle chuti doslaďte. Směs je rozpustná a můžete jí ochutit také čaj nebo grog.

Zázvorový punč s citronovou trávou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 min.

* 400 ml uvařeného čaje (černého nebo ovocného)

* 400 ml jablečné šťávy

* 4 hvězdičky badyánu

* 2 – 3 lžíce přírodního cukru

* 1 jablko

* 1 limetka nebo citron (chemicky neošetřené)

* 2 cm zázvoru, oloupaného a nakrájeného na tenké plátky

* 4 stonky citronové trávy (v délce brčka)

* oblíbené sušenky k podávání

1. Jablko omyjeme, zbavíme jádřince a nakrájíme na kousky. Citronovou trávu omyjeme a seřízneme zavadlý konec. Zázvor oloupeme a nakrájíme na plátky, které rozdělíme do sklenic z varného skla.

2. Limetku nebo citron omyjeme a nakrájíme na 8 dílků, popřípadě zbavíme pecek a přidáme k zázvoru do skleniček. V hrnci uvedeme do varu čaj s jablečnou šťávou, badyánem a cukrem.

3. Přidáme nakrájené jablko a krátce povaříme, stačí 2 – 3 minuty. Horký nápoj ihned přelijeme do připravených sklenic a podáváme s citronovou trávou a sušenkami.

TIP

Vyzkoušejte alkoholickou variantu: svařte vodu nebo čaj s cukrem a kořením, jablka nechte přejít varem, přilijte místo moštu bílé víno a zahřejte pod bod varu. Nakonec můžete ještě doladit stopečkou ovocného likéru nebo destilátu.

Káva s likérem a šlehanou smetanou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 5 min.

* 4 šálky překapávané nebo espresso kávy

* 8 cl pomerančového likéru (například Grand Marnier nebo Franzini)

* 80 – 100 ml smetany na šlehání

* 20 g hořké čokolády (nejlepší je s vysokým podílem kakaa, minimálně 70%)

* cukr dle chuti

1. Nejdříve si elektrickým šlehačem ušleháme smetanu. Můžeme ji podle chuti trochu dosladit. V časové nouzi lze použít již koupenou šlehačku ve spreji. Také si dopředu nastrouháme čokoládu na efektní hoblinky (viz. tip).

2. Do šálků s čerstvě připravenou kávou rozdělíme většinu pomerančového likéru a na povrchu ozdobíme šlehanou smetanou. Pro lepší efekt můžeme použít cukrářský sáček se zdobítkem. 3. Smetanu posypeme hoblinkami čokolády nebo hrubě strouhanou čokoládou a zakápneme zbylým likérem. Cukr podáváme zvlášť, aby si každý kávu dosladil podle své chuti.

TIP

Čokoládové hobliny nejsnáze připravíte, když čokoládu necháte trochu změknout v dlaních a škrabkou na brambory pak seškrabujete hoblinky.

Vinný punč s griotkou a amaretem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 min.

* 500 ml bílého suchého vína

* 300 ml vody (ovocného čaje, třešňové šťávy aj.)

* 8 lžiček přírodního cukru (dle chuti)

* 4 menší kousky skořice nebo 1 větší nalámaný na kousky

* kůra z 1 citronu

* kůra z 1/2 pomeranče

* 8 cl griotky

* 4 lžičky amareta

* 4 lžičky citronové šťávy na dochucení

* 4 vanilkové lusky k podávání (nemusí být)

1. V hrnci nebo skleněné varné konvici svaříme vodu s cukrem, citronovou a pomerančovou kůrou a skořicí. Přilijeme bílé víno a přivedeme k varu. Nápoj vlijeme do nahřátých sklenic s griotkou a amaretem, vložíme vanilkový lusk na zamíchání, dochutíme citronovou šťávou, dosladíme a podáváme.

2. Můžeme také smíchat ve džbánku víno, kůru z citrusů, skořici, vanilkový lusk, cukr a citrusovou šťávu a nechat přikryté do druhého dne uležet. Druhý den svaříme vodu nebo čaj, přilijeme obsah džbánku a zahřejeme k bodu varu. Rozlijeme do sklenek s griotkou a amaretem a podle chuti dosladíme.

TIP

Ostřejší chuti docílíte, když místo griotky použijete třešňovou pálenku. Zkuste také pomerančový nebo mandarinkový punč Franzini. K dostání v prodejnách italských specialit (www.franzini.cz). S pomocí rozpustné směsi Kotányi Mix třešňový punč můžete třeba z čaje vytvořit dětský punč.

Horká čokoláda s vanilkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 min.

* 80 g kvalitní čokolády nebo čokolády na vaření

* 500 ml mléka, můžeme také použít místo poloviny mléka 12% smetanu

* 1 vanilkový cukr (z pravé vanilky, např. Dr. Oetker)

* cukr na doslazení podle vlastní chuti

* lžička mleté skořice na posypání, nemusí být

1. Nejprve mléko pomalu zahřejeme, nejlépe ve speciálním hrnci na mléko s dvojitým dnem nebo alespoň na velmi mírném plameni, aby se nepřipalovalo.

2. Potom do horkého mléka nalámeme 80 g kvalitní hořké čokolády nebo čokolády na vaření a přisypeme vanilkový cukr. Pak za občasného míchání mléko opět přivedeme k bodu varu.

3. Poté co se čokoláda v horkém mléce dokonale rozpustí, našleháme ji metličkou do pěny a ihned nalijeme do připravených šálků nebo sklenic z varného skla.

Podle chuti čokoládu ještě nakonec osladíme a lehce poprášíme skořicí nebo kakaem.