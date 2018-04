Zahrajte si na doktora. Domácí testy odhalí mužskou plodnost i HIV

Jaké testy se dají koupit? Ovulace

Ovulační test dokáže porovnat hladinu ženských a mužských hormonů a na základě jejich poměru pak určuje ovulaci – čas, kdy má žena plodné dny a největší šanci, že otěhotní. Test se dělá ze slin nebo z moči, jeho postup je tedy velmi podobný jako u těhotenských testů. Orientační cena testu: 200 Kč Holčička, nebo chlapeček?

Test se provádí pouze z ranní moči od 10. týdne těhotenství. Během pěti minut se proužek zbarví žlutě nebo oranžově (holčička), nebo zeleně až šedě (chlapeček). Výrobce garantuje 90% úspěšnost.

Orientační cena testu: 1100 Kč Mužská plodnost

Jestliže se vám nedaří otěhotnět, může to být způsobeno neplodností vašeho partnera. Test zjišťuje, zda je sperma plodné. Ověřuje se jak množství spermií, tak jejich pohyblivost. Výsledky se dozvíte za hodinu a půl.

Orientační cena testu: 700 Kč Vaginální kvasinková infekce

Kvasinkovou infekci prodělají za život tři ženy ze čtyř. Projevuje se nepříjemným svěděním, výtokem, pálením a bolestí při pohlavním styku nebo močení. Test se provádí stěrem pomocí bavlněné tyčinky.

Orientační cena testu: 400 Kč Menopauza

Menopauza může mít nepříjemné příznaky – návaly horka, podrážděnost, úbytek kostní hmoty, suchost pochvy a zvýšené riziko onemocnění srdce. Testovací proužek ponoříte do vzorku první ranní moči, která obsahuje nejvíce hormonů.

Orientační cena testu: 200 Kč Hladina cukru v krvi

Tento test si diabetici běžně dělají doma. Kapku krve nanesete na testovací proužek, který vložíte podle návodu do glukoměru.

Orientační cena testu: 4000 Kč (glukoměr), 800 Kč (testovací proužky) Zvýšený cholesterol

Vyšší cholesterol zvyšuje riziko arterosklerózy a srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody. Testování se provádí z kapky krve z prstu, kterou nanesete na testovací proužek.

Orientační cena testu: 600 Kč Tuky v krvi

Pokud je množství tuků v krvi příliš vysoké, pak máte mnohem vyšší riziko srdečně-cévních onemocnění. V některých lékárnách vám změří hladinu tuku z kapky krve. Nebo si můžete pořídit přístroj, který měří tuk na základě měření odporu těla. Zařízení bývá spojeno s krokoměrem a zadáte do něj vaši váhu, výšku, věk, pohlaví a délku kroku.

Orientační cena testu: 200-4000 Kč Záněty ledvin a poškození jater

Pokud se na močových testovacích proužcích objeví bílkoviny nebo krev, pak máte zřejmě problémy s ledvinami nebo močovými cestami. Biluribin signalizuje poškození nebo onemocnění jater a leukocyty ukazují na zánět. Testovací proužky ponoříte do proudu moči. Výsledek pak porovnáte s barevnou škálou, která je součástí balení.

Orientační cena testu: 700 Kč Alkohol v krvi

Detekční trubičky prozradí, kolik máte v krvi neodbouraného alkoholu. Dýchnete do trubičky a výsledek porovnáte s tabulkou. Pokud byste chtěli přesnější výsledky, pak si vyberte některý z testovacích přístrojů.

Orientační cena testu: 50 Kč (dýchací trubičky), 800-3000 Kč (testovací přístroj) Drogový test

Test se dělá z moči, kde drogy zůstávají několik hodin nebo i dní. Jednodušší testy zjistí přítomnost například pervitinu a extáze, složitější odhalí také amfetamin, kokain, hašiš nebo marihuanu.

Orientační cena testu: 60-800 Kč HIV

Novinkou je test, který z malé kapky krve rozpozná přítomnost viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Virus je však zjistitelný až po dvou měsících od nakažení.

Orientační cena testu: 450-500 Kč Syfilis

Nebezpečné bakteriální onemocnění se přenáší výhradně pohlavním stykem. Ohrožen je i plod nemocné matky. Několik kapek krve z prstu necháte spadnout do otvoru v testovací kazetě a přidáte pár kapek činidla.

Orientační cena testu: 300 Kč Chlamydie

Neléčená infekce bakterií může vést k neplodnosti nebo zánětům urogenitálního ústrojí. Test se provádí pomocí poševního stěru. Je určen pouze pro ženy a neměl by se dělat během těhotenství.

Orientační cena testu: 500 Kč Žaludeční bakterie

Bakterie Helicobacter pylori má na svědomí onemocnění žaludku, dvanácterníku, žaludečních vředů nebo chronickou gastritidu. Test se provádí ze vzorku stolice.

Orientační cena testu: 9000 Kč Celiakie

Závažné onemocnění se projevuje častými průjmy, vzedmutým břichem a hubnutím. Příčinou je nesnášenlivost lepku, který se vyskytuje v obilovinách. Test se dělá z krve ze špičky prstu.

Orientační cena testu: 440 Kč Skryté krvácení ve stolici

Krvácení ve stolici může být příznakem řady onemocnění včetně nádorů tlustého střeva a konečníku. K testu je zapotřebí vzorek stolice. Orientační cena testu: 60 Kč