Zahrajte si na celebritu. Hledáme čtenářky do hvězdné proměny

Pečovat o vás budou odborníci pražského studia Oskar, kteří vás učešou, nalíčí a obléknou ve hvězdném stylu. Můžete se tak připravit na blížící se sezonu plesů a večírků.

Hlásit se můžete do pondělí 18. 10. do 14:00. Na mail ona@idnes.cz zašlete svou fotografii ve formátu .jpeg o minimální velikosti 300 kB. Připište, proč se do proměny hlásíte, svůj věk, bydliště a telefonické spojení.

Spolu s kadeřníky ze studia Oskar z přihlášených vybereme pět kandidátek. O vítězce pak rozhodnete vy, čtenářky a čtenáři OnaDnes.cz v hlasování.