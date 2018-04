Záhadné bolesti, které byste neměli ignorovat

Zažil to snad každý z nás - neobvyklá a zdánlivě s ničím nesouvisející bolest, která může odeznít stejně tak rychle jako přišla, anebo naopak může přetrvávat delší dobu.

Většina lidí, snad kromě hypochondrů, nad podobnými příznaky mávne rukou, ale některé tělesné bolesti se časem zhoršují a mohou signalizovat větší skrytý problém. Přečtěte si, na co si dát pozor.

Bolest v čelisti nebo v ramenou

Co se týče srdce, každý očekává, že hlavním a jediným ukazatel problému bude bolest na hrudi. Proto se nejspíš nepozastavíte nad tím, když vás najednou začne bolet čelist. Bohužel i toto může být varování před infarktem, nebo dokonce znamení, že jste právě jeden prodělal.

Bolest ze srdeční příhody se často projevuje i na dalších místech těla, kromě hrudi a spodní čelisti jsou to také ramena, paže, břicho nebo krk. Pokud patříte mezi rizikovou skupinu (výskyt srdečních onemocnění v rodině, zvýšená hladina cholesterolu, kouření, vysoký krevní tlak, obezita či stres) a pocítíte náhlou bolest v ramenou nebo v čelistní oblasti, neváhejte a běžte k lékaři.

Neexistuje totiž mnoho dalších důvodů, proč by vás z ničeho nic měla prudce bolet paže nebo čelist.

Bolest v kříži

Bolest v dolní části zad patří mezi velmi časté a obvyklé bolesti a snad právě proto je nejčastěji ignorována. Bolest v kříži však může značit také problémy s ledvinami nebo tvorbu ledvinových kamenů.

Infikované ledviny otečou, což způsobí nepříjemné a bolestivé pocity v dolní části zad. Bolest v kříži může být také projevem zvětšujícího se nádoru v ledvinách, a tak rozhodně není radno tento stav ignorovat. Odhalená příčina bolesti zad vám může zachránit nejen ledviny, ale také život.

Velké bolesti břicha

Když žaludek dělá kotrmelce po pozření zkaženého jídla, není pochyb o tom, co křeče způsobuje. Často však bolest v břišní oblasti přichází bez zjevné příčiny a tehdy může být příznakem mnoha špatných věcí.

Bolest břicha totiž mohou způsobovat problémy s blízkými orgány, jako jsou ledviny, plíce nebo děloha. Bolest v pravé nižší části břicha může značit zánět slepého střeva, který se musí řešit operativně.

Bolest v horní pravé části by zase mohla signalizovat problémy se žlučníkem. Bolest v horní břišní oblasti spolu s bolestí horní části zad může být znamením zánětu slinivky břišní, za velkou bolestí ve střevech může také stát hepatitida neboli zánět jater.

Bolestivá varlata

Bolest ve varlatech (kromě bolesti z poranění nebo těsných slipů či kalhot) byste nikdy neměli ignorovat, jelikož vždy indikuje stav, který by se mohl jen zhoršovat. Cokoli od vodní kýly po rakovinu může způsobit bolest ve varlatech.

Pokud jsou varlata nebo jen jedno varle zarudlé a bolestivé, mohla by to být orchitida (zánět varlat). Neléčená orchitida může vést až k neplodnosti. Náhlá prudká bolest v šourku spojená s nevolností může značit takzvanou torzi neboli otočení varlete, v této situaci je nutný chirurgický zákrok.

Mírně zduřelá a bolestivá varlata také mohou ukazovat na tumor neboli rakovinu varlat. Hlavním bojovníkem proti rakovině je prevence, proto by si muži měli pravidelně provádět samovyšetření varlat (více zde).

Bolest při pohlavním styku

Hluboký pánevní zánět (PID - pelvic inflammatory disease) se mimo jiné projevuje také bolestí v pánevní oblasti během pohlavního styku. PID je bakteriální infekce dělohy nebo vejcovodů, která vyústí v červenou, nateklou a bolestivou tkáň. Zánět může způsobit zjizvení, jež může vést až k neplodnosti.

Hlavním viníkem PID jsou obvykle sexuálně přenosné nemoci jako chlamydie nebo kapavka, ale i jakékoli jiné bakterie, které se dostanou do reprodukčních orgánu. Neléčená infekce se může rozšířit do krve a do dalších tkání těla.

Bolest v pánvi nemusí být příliš znatelná a mohou ji doprovázet další příznaky jako časté močení nebo bolest břicha. Pokud je infekce odhalena včas, postačí léčba antibiotiky, v jiných případech je zapotřebí operace.

Bolest kloubů

Za bolestí kloubů obvykle stojí osteoartróza (degenerativní onemocnění, při němž je postižena kloubní chrupavka a kloubní tkáně) nebo revmatoidní artritida (zánětlivé autoimunitní onemocnění). Ztuhnutí a oteklost kloubů však může způsobit i nemoc zvaná lupus, která se dále projevuje únavou, padáním vlasů a zvýšenou teplotou.

Bolestivé klouby mohou být také příznakem hepatitidy nebo jiných infekčních onemocnění, jako jsou spalničky nebo plané neštovice.