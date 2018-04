Zapečený sýr je lahoda. Teče a křupe v koláči, na zelenině i v suflé

Bramborový koláč s camembertem

2 pláty těsta na pirohy nebo listového těsta

1 kg brambor

1 camembert

20 cl mléka

2 celá vejce

1 žloutek

25 cl čerstvé husté smetany

20 g másla

jarní cibulka

petržel

sůl a pepř

muškátový oříšek

Brambory vaříme asi 20 minut ve slupce. Oloupeme je a nakrájíme na plátky o tloušťce půl centimetru. Jedním těstem vyložíme koláčovou formu a necháme ho přesáhnout asi o 2 cm. Propícháme těsto vidličkou a umístíme na něj plátky brambor. Vložíme do lednice.

Mléko, smetanu a kousky sýru (bez slupky) vložíme do rendlíku a na mírném ohni zahříváme. Když se camembert rozpustí, okořeníme ho a přidáme rozklepnutá vejce. Šleháme a necháme vychladit.

Předehřejeme troubu na 210 °C. Omáčku vlijeme na brambory a posypeme nasekanými bylinkami. Těsto se směsí přikryjeme druhou částí těsta. Žloutek ušleháme s trochou vody a potřeme jím těsto. Spojíme okraje obou těst a koláč uzavřeme. Uprostřed těsta uděláme otvor k vytvoření komínu, aby mohla pára při pečení unikat.

Pečeme asi 40 minut. Podáváme teplé se zeleninovým salátem.

Quiche s ratatouille

1 lilek

1 cuketa

1 paprika

1 cibule

2,5 dl smetany na vaření

1 listové těsto

3 vejce

100 g nastrouhaného ementálu

3 polévkové lžíce olivového oleje

1 lžička směsi koření

1 snítka čerstvého tymiánu

1 snítka čerstvého rozmarýnu

sůl a pepř

Omyjte lilek, cuketu a papriku. Neloupejte je a pokrájejte je na kousky. Oloupejte cibuli a nakrájejte ji najemno.

Na pánvi rozehřejte olivový olej. Přidejte kousky lilku a cukety, nechte povařit 4 minuty. Pokračujte přidáním papriky a cibule, osolte a opepřete. Vypněte oheň, zakryjte a nechte chvíli odpočívat.

Troubu předehřejte na 180 stupňů Celsia. Koláčovou formu vyložte listovým těstem a dno propíchejte vidličkou. V misce ušlehejte vejce, přidejte smetanu ke šlehání, sůl, pepř a směs koření. Na těsto v koláčové formě rozprostřete ratatouille zbavené tekutiny, snítku a čerstvého tymiánu, rozmarýnu a nastrouhaný sýr. Opatrně vlijte tekutou směs a vložte do trouby. Pečte cca 40 minut.

Gratinovaná zeleninka v Tumbetu

300 g cibule

300 g brambor

150 g cukety

200 g lilku

300 g zralých rajčat

papriky

100 g ementál bloček

kvalitní olivový olej

Nakrájíme rajčata a restujeme je na trošce oleje se solí a cukrem. Oloupeme a nakrájíme cibuli na nudličky. Cuketu, lilek a brambory nakrájíme na tenká kolečka, oloupeme a omyjeme.

V dostatečném množství oleje orestujeme brambory, ale ne dozlatova. Když jsou měkké, vyndáme je z oleje a necháme okapat. Ve stejném (horkém) oleji rovněž osmažíme cibuli. Když je měkká, vyndáme ji a také necháme okapat. Stejně tak odděleně opečeme papriky a lilek na kolečka, a až změknou, necháme okapat i je.

Do zapékací mísy klademe na dno opečená rajčata a pak po vrstvách přidáváme brambory, papriky, cuketu, cibuli a lilek. Nakonec vše posypeme nastrouhaným ementálem a vložíme do trouby předehřáté na 180 °C. Pečeme cca 15 minut.

Tip: Můžeme podávat rovnou v zapékací míse nebo jako řezy na omáčce z restovaných rajčat. Pro zvýraznění chuťového požitku si dopřejte suché bílé víno typu Jura nebo Savoie.

Mrkvový nákyp se šunkou a ementálem

80 g strouhaného ementálu

120 g husté čerstvé smetany

2 vejce

160 g mrkve

40 g vepřové vařené šunky

sůl a pepř

Předehřejeme troubu na 180 °C (plynovou na stupeň 6). Oloupeme mrkve a nakrájíme je na plátky. Vložíme mrkve do rendlíku s osolenou vodou a uvaříme je do měkka. Vodu slijeme a mrkve rozmixujeme na kaši. Šunku nakrájíme najemno a přidáme mrkvovou kaši. V míse ušleháme vajíčka. Přidáme čerstvou smetanu, mrkvovou směs, šunku a strouhaný ementál. Osolíme, opepříme a zamícháme. Směs nalijeme do formiček a pečeme asi 20 minut.

Sýrové suflé

100 g másla

4 polévkové lžíce hladké mouky

1/2 litru mléka

150 g strouhaného sýru ementál

4 žloutky

5 bílků

sůl a bílý pepř

Na pánvi rozpustíme máslo, přidáme mouku a osmahneme. Postupně přidáváme mléko. Za stálého míchání přidáme sýr. Když se rozpustí, sundáme ho z ohně. Do směsi přidáme žloutky a sníh z bílků a vše dobře zamícháme dřevěnou vařečkou. Vymažeme formu na suflé máslem, nalijeme do ní připravenou směs a vložíme do trouby na 200 °C, pečeme přibližně 45 minut. Pozor, neotevírejte troubu během pečení suflé, snížila by se teplota a to by mohlo ovlivnit výsledný pokrm.