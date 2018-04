Čtenářský recept: Zadělávané drůbeží žaludky

Doba přípravy

1,5 - 2 hodiny

Množství

4

750 gramů drůbežích žaludků nebo krůtích

1 mrkev

petržel

kousek celeru

1 stroužek česneku

1 malá cibule

4 kuličky pepře

100 g tuku

1 větší cibule

2 lžíce hladké mouky

pepř, sůl

česnek

majoránka

Žaludky dáme do vařící osolené vody vařit společně se zeleninou - mrkev, petržel, celer, stroužek česneku. kousek cibule a asi 4 kuličkami pepře. Žaludky uvaříme do měkka a scedíme. Než se uvaří uděláme si cibulovou jíšku - drobně nakrájenou cibuli zpěníme na tuku, zasypeme hladkou moukou a upražíme dozlatova. Jíšku zředíme vývarem ze žaludků a dobře provaříme. Do omáčky vložíme pokrájené žaludky, přidáme česnek a majoránku, krátce povaříme a dochutíme solí a pepřem.

Omáčka má mít chuť po majoránce a česneku.

Poznámka

Podáváme s rýží.