Pět způsobů a jeden podfuk, jak si pořídit zadeček podle Brazilek

Zatímco v Evropě platí za ideální rozměr přes zadek míra 90 centimetrů, aktuálně nejkrásnější pozadí šestadvacetileté Brazilky Rosangely Fraga se pyšní obvodem 100 centimetrů a předchozí miss Daia Macedo měla boky ještě o 7 centimetrů širší.

V naší kotlině obdivujeme více atletické, štíhlé postavy. V poslední době jsou v módě plná prsa a něžné, pevné (nikoliv velké) zadečky. Za takovou ženou by se pánové v Jižní Americe či Africe jen těžko ohlédli, na rozdíl od dámy s velkými ňadry, ultra štíhlým pasem a výrazným kulatým pozadím.

Máte ideální zadeček? Stačí vydělit obvod pasu obvodem boků. „Ženy s nízkým číslem jsou považovány za nejplodnější, a proto muže nejvíc přitahují,“ tvrdí John Manning z liverpoolské univerzity. Za ideální je považováno rozpětí od 0,66 do 0,7, nadměrná velikost začíná u čísla 0,85.

"Požadavky kultur jihoamerických či třeba afrických na tvar a velikost ženského zadku jsou oproti našim většinou diametrálně odlišné," připouští Svatopluk Svoboda, plastický chirurg 1.kolínského sanatoria.

S tím souvisejí žádosti o úpravu, s nimiž ženy v různých částech světa za plastickým chirurgem přicházejí.

"Stejně jako téměř cokoliv na lidském těle, lze i zadeček různě formovat, zvětšovat, či zmenšovat," dodává lékař. Na rozdíl od Brazílie, kde si ženy většinou přejí pozadí zvětšit, u nás naopak masově převládá jeho zmenšování pomocí liposukce.

1. Transfer tuku

Malý a plochý zadeček je možné si nechat "nafouknout" pomocí vlastního tuku. "Asi okolo 400 mililitrů vlastního tuku umíme vpravit do podkoží a částečně i do svalu," vysvětluje plastický chirurg z Perfect Clinic Lukáš Frajer a dodává, že se však až 40 procent tuku může vstřebat. Tato technika tukového přenosu je podle něj vhodná spíše pro tvarování kontur než pro zvětšení zadečku.

Transfer tuku do pozadí včetně liposukčního odběru vlastního tuku stojí kolem 60 tisíc korun.

2. Liposukce

Jestliže Brazilky svou zadnici chtějí nejčastěji zvětšit, Češky si naopak přejí své slovanské pozadí zmenšit. Odsátí tuku z hýždí požadují od plastických chirurgů nejčastěji. Příliš velké, nebo neforemné zadní partie si mohou nechat lépe zformovat právě pomocí liposukce.

„Metoda má své hranice a omezení, ale zkušený plastický chirurg dokáže možnosti dobře posoudit a velmi často i účinně zasáhnout," říká Svoboda.

Liposukce hýždí při ambulantním provedení vyjde na 22 000 korun.

3. Modelace

Jinou možností, jak si nechat vylepšit své pozadí, je úprava pomocí skalpelu. Lékař může ženě, která například významně zhubla v oblasti hýždí, chirurgicky odstranit třeba povislou část kůže, čímž lze dosáhnout určitého zpevnění a zároveň tvar korigovat buď vlastním tukem, či silikonovým implantátem.

"Jen je třeba si uvědomit, že každý chirurgický zákrok zanechá nějakou jizvu a i když se jizvy umísťují tak, aby byly co nejméně viditelné, vždycky nějaké budou," varují shodně plastičtí chirurgové.

U modelace záleží, zda bude použit tuk, implantát, nebo se bude tuk odsávat. Jde o kombinovaný zákrok v hodnotě desítek tisíc.

4. Augmentace

Pokud byste opravdu toužily po zadnici ztepilé Brazilky, pak nejjistější technikou je zvětšení (augmentace) speciálními hýžďovými implantáty. Vypadají podobně jako prsní a jsou také různých velikostí. Lékař při operaci umístí silikonové výplně mezi velký a střední hýžďový sval.

Podle MUDr. Svobody by implantáty neměly přijít přímo do sedacích hrbolů. "Sedět se na nich prostě nedá," varuje. Také MUDr. Frajer připouští, že použití implantátů v těchto místech s sebou nese poměrně velké riziko. "Jde o nejvíc nepřirozenou operaci. Když žena sedí, vyvíjí na implantáty velký tlak, takže se mohou posunout a dojde k nechtěné deformaci hýždí.

Rozhodně se nesvěřujte do rukou šarlatánů. Psalo se o případech, kdy falešná lékařka vpíchla ženě do zadku cement, jiná doplatila na průmyslový silikon, další dostala do hýždí olej.

Augmentace hýždí pomocí implantátu stojí kolem 67 000 korun.

5. Cvičení

O velikosti vašeho pozadí rozhoduje v první řadě velikost pánevní kosti s přilehlými kyčelními klouby, což je každé z nás dáno geneticky. S tím nelze než se smířit. Nicméně ať už máte zadeček malý, či velký, každý vypadá lépe, když je pevný a drží tvar. K jeho zpevnění stačí odhodlání pravidelně zadní partie formovat speciálními cviky, které je třeba pokaždé dvacetkrát až třicetkrát opakovat. Fitness trenéři doporučují zanožování i unožování ve stoje či v kleku, výpady vzad, přeskakování z roznožení bokem, výstupy do schodů, pánevní most a podobně. Na posílení hýžďových svalů jsou vhodné i další sporty, například jízda na kolečkových bruslích, běh, HEAT či v zimě běžky.

Kalhotky s vycpávkami

Pěkně kulatého zadečku, jaký mají třeba Jennifer Lopezová, Beyonce nebo Kim Kardashianová, docílíte i podfukem. Pomůžou k tomu speciální kalhotky s vycpávkami, které výrobce nazval Booty Pop (více zde.)