Zácpu nepodceňujte, může být příznakem vážné nemoci

Vysvětlovat, co znamená zácpa na silnici, není nutné, protože jsme ji všichni někdy zažili. Ale zatímco podrobných informací a statistických dat o silničních zácpách máme dostatek, o zácpě, která sužuje nejednoho člověka, jsou údaje dost nepřesné. Uvádí se, že nejméně 30 procent dospělé populace má vleklé nebo občasné poruchy vyprazdňování, ale počet bude mnohem vyšší.

Pro mnoho lidí totiž tyto problémy představují tabu a nechtějí o nich mluvit ani doma se svými nejbližšími, natož s cizími lidmi. Mnohdy se nesvěří ani lékaři, protože jim to připadá jako banální a trapná záležitost. Přitom zácpa není nic, za co by se člověk měl stydět.

Kdy se jedná o zácpu

Nejčastěji se pojmem zácpa označuje nepravidelné, obtížné až bolestivé vyprazdňování stolice, které bývá často spojené s bolestmi břicha a dokonce i hlavy. Většina lidí je přesvědčena o tom, že na „velkou stranu“ musí jít každý den. To ale není pravda, jak potvrzuje docent Pavel Kohout, gastroenterolog II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

„Denní vyprazdňování vůbec není nutné ani není určujícím ukazatelem správné funkce střev. Důležitější je, že k vyprazdňování dochází pravidelně a je bezbolestné. O zácpu se jedná při méně než třech stolicích týdně,“ vysvětluje odborník.

Počet stolic je přitom značně individuální, někdo má dvě denně, jiný dvě týdně. Důležitým faktorem je tedy obtížnost vyprazdňování a konzistence stolice.

Zvládnete ji sami

Na vzniku zácpy se podílí především životní styl – nepravidelné a nezdravé stravování, nedodržování pitného režimu, stres a psychické napětí, nedostatek pohybu, ale například i genetické dispozice nebo různá onemocnění. Aby mohla být správně léčena, je nutné odhalit její příčinu.

Ovšem krátkodobě může zácpa postihnout i jedince, kteří jí nikdy netrpěli. To se stává třeba v období zvýšeného stresu, náhlé změny životosprávy, ve vyšším stadiu těhotenství nebo na dovolené. V těchto případech se jedná o akutní funkční zácpu, která většinou trvá jen krátce, je snadno léčitelná a zvládnete to sami i bez lékaře.

Jak na ni

Nejprve vyzkoušejte přírodní metody. Především zvyšte příjem vlákniny jak ze zeleniny (vhodná je například brokolice, mrkev, červená řepa, artyčok, růžičková kapusta, ale také luštěniny), tak z ovoce. To může být čerstvé i sušené – výborné a léty ověřené jsou sušené švestky, ale třeba i fíky. Ty ovšem musí být přes noc namočené ve vodě, jinak by zácpu spíše způsobily. Na pomoc si můžete vzít i některou z minerálních vod s mírně projímavými účinky, například Šaratici. Jedná se o čistě přírodní a nenávykovou minerálku, která nezatěžuje trávicí trakt, ale naopak pomáhá i při řešení dlouhodobějších potíží se zažíváním.

Teprve v případě, že přírodní prostředky nezaberou, sáhněte po projímadlech, ale zacházejte s nimi velice obezřetně. Jejich nadužíváním si můžete poškodit střevní sliznice a stěny a vypěstovat si tzv. laxativní návyk. To znamená, že organismus si na projímadlo zvykne natolik, že nebudete schopni vykonat potřebu bez jeho použití. Pokud se vyprazdňování ani po dvou týdnech neupraví, navštivte lékaře.

Žádnou zácpu nepodceňujte

Dlouhodobější zácpa může být buď samostatnou potíží, nebo doprovodným příznakem nemocí. Mohou jí trpět například pacienti s nedostatečnou funkcí štítné žlázy, s neurologickými problémy, při nádorech tlustého střeva, střevních zánětech a zánětech močových cest, při gynekologických problémech a dalších. Takzvaná sekundární zácpa může nastat při otravě, horečce, dehydrataci, poranění míchy, nemocech pohlavní či močové soustavy a vliv na její vznik mohou mít i některé léky, například antidepresiva.

Atonická zácpa je stav, kdy je svalovina střeva ochablá, střevo se málo pohybuje a je na několika místech pytlovitě rozšířené a jakoby prověšené. Zácpa spastická vzniká spíše nadměrnou střevní dráždivostí, jejíž příčinou je střevo v křeči. Oba typy mohou způsobit chronickou otravu organismu a jsou příčinou vzniku dalších zdravotních potíží a onemocnění.

Lékaři mají k dispozici řadu možností, jak zjistit, o jakou zácpu se jedná, co je její příčinou a jak ji léčit.

Prevence je základ

Ve většině případů se dá zácpě předcházet. Hlavní roli hraje tolik zdůrazňovaná životospráva. Kromě dostatku vlákniny ze zeleniny, ovoce, ale i z různých semínek, ořechů, celozrnného pečiva a dalších potravin je důležité dodržovat pitný režim. V případě zvýšeného příjmu vlákniny obzvláště, protože při nedostatečném přísunu tekutin může vláknina naopak zácpu způsobit.

Naučte se jíst pravidelně, v klidu, sousta nehltejte, nepřejídejte se a nezapomínejte na pohyb. A rozhodně nikdy nepotlačujte nutkání na velkou stranu, což je někdy těžké, ale snažte se situaci co nejrychleji vyřešit a vyhledat WC.

Při všech druzích zácpy lékaři doporučují osvojit si pravidelný ranní rituál – po probuzení nalačno vypijte sklenici čisté vody, počkejte dvacet minut a pokuste se o stolici ať už cítíte potřebu, nebo ne. Při pravidelném opakování by se měl úspěch dostavit.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.