Zácpa postihne čas od času každého. Ale pokud jde o dlouhodobý problém, je třeba jej řešit. Citlivější lidé mohou mít potíže, když nemohou chodit na svou domácí toaletu, kde mají soukromí. Z míry je vyvádí i to, že mají jiný denní rytmus, jindy vstávají, a navíc třeba ještě jedí jinou stravu.

Nejde tedy o chorobu, v těle se neděje nic špatného, za problémy stojí psychika – a tu lze ovlivnit jen do jisté míry. Lékaři hovoří o akutní funkční zácpě a vysvětlují, že v případě několikadenní dovolené ji není potřeba řešit. Problémy se obvykle upraví po návratu domů.

Jestliže vás potíže se zácpou obtěžují a vy tušíte, že příčinou je jen změna prostředí nebo narušení návyků, zkuste si dát jídlo, které by mohlo zrychlit pohyb tráveniny ve střevech. Jsou to všechny potraviny s vysokým obsahem vlákniny. Zejména ovoce, zelenina nebo celozrnné výrobky. Ty mají být ve stravě každého člověka.

Máte potíže s zácpou? Nečekejte a nakupte v internetové lékarně přípravky proti zácpě.

Zkuste si třeba udělat čerstvou jablečnou šťávu nebo si dát švestkový kompot. Pomůže třeba i hroznové víno nebo hrušky. Dobré je pít nalačno. Je možné sáhnout i po projímadlech (čaje, kapky, glycerinový čípek). Ty ale užívejte opravdu jen krátkodobě, jinak si vytvoříte závislost a budete mít vážný problém.

Bezpečným lékem na zácpu je také pohyb. Přispívá ke správné funkci střev. Každý má zkušenost, že zejména ranní cvičení musí obvykle právě kvůli návštěvě toalety přerušit.

Stejně jednoduchým lékem je voda. Při potížích je dokonce lepší vypít víc než dva litry tekutin. Zažívání přitom příliš neprospívají bublinky. Stejně tak nepomáhá káva a černý či zelený čaj.

Pravidelný ranní rituál

Při častějších problémech můžete také vyzkoušet jednoduchý trik. Lékaři mu říkají nácvik defekačního reflexu. Po probuzení vypijete sklenku vlažné nebo minerální vody a za 15 minut se nasnídáte.

Za dalších 15 minut jdete na toaletu, a to i v případě, že nemáte nucení na stolici. Toto je třeba provádět s železnou pravidelností denně po několik týdnů. Většinou se úspěch brzy dostaví.

Významný vliv mají také kysané mléčné výrobky. Obsahují totiž laktobacily neboli probiotika, která pozitivně působí na střevní flóru. Laktobacily se u dospělého člověka nejvíc vyskytují v zažívacím traktu a u žen i v pochvě. Tvoří významnou součást flóry tenkého i tlustého střeva a ovlivňují, jaké bakterie budou ve střevech žít, případně působit potíže. Probiotika lze přijímat několika způsoby. Nejčastějším jsou zakysané mléčné výrobky, dále pak potravinové doplňky. Mléčných výrobků s obsahem živých bakterií je na trhu víc. Každý výrobce by měl uvádět, zda produkt obsahuje živou kulturu a jakou. Dobré je také vědět, kolik živých bakterií v jednom balení je. Čím víc, tím lépe. Doporučená denní konzumace je alespoň 100 gramů mléčného výrobku s minimálním obsahem 10 milionů probiotických bakterií v 1 gramu nebo 1 mililitru. Živé bakterie nepřežívají v mléčných výrobcích dlouho, rozhodně se vyplatí sledovat, jaký čas uběhl od data výroby.

Závažnější problémy způsobuje takzvaná návyková zácpa. Vzniká útlumem až postupným vyhasínáním defekačního reflexu. Příčinou bývá například jeho potlačování. To se může stát v každém věku. Často se na špatné vyprazdňovací návyky nemocných přijde při odborném vyšetření a lze je vystopovat už v dětství či v období dospívání. V tu chvíli patří léčba do rukou lékaře. Změna stravovacích návyků je vždy užitečná, ale nebude zřejmě stačit. Rozhodně zapomeňte na projímadla. Ty potíže jen zhorší. Mimo jiné proto, že střevo „zleniví“ a postupně omezí svoje funkce.

Prvním lékařem, s nímž je dobré se poradit, je praktik. Ten také může zjistit, zda nemáte v důsledku zácpy problémy s hemoroidy. Je to časté, protože vznikají i vinou nadměrného tlaku při stolici. Potíže mohou souviset i s jiným závažnějším onemocněním, které je třeba vyloučit. To už se asi nevyhnete komplikovanějším vyšetřením u gastroenterologa. Nebojte se, nejsou drastická, jen nepříjemná, ale v mnoha případech mohou zachránit život. Pokud z nich máte hrůzu, poproste lékaře o pomoc. Některá vyšetření se mohou dělat pod vlivemléků, díky nimž nebudete příliš vnímat, co se s vámi děje. Jedině včas odhalené problémy je možné léčit bez větších následků.