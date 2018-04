Začněte s námi běhat, společně to dokážeme

Máme štěstí, že se nás, vesměs úplných amatérek, ujal profesionální trenér Vladimír Korbel, který se může pochlubit tím, že trénoval i špičkové české atlety včetně překážkáře Jiřího Mužíka. Už jsme s ním absolvovaly tři tréninky a většina z nás toho měla, co si budeme nalhávat, plné zuby. Učit se běhat je pořádná dřina!

Překonat první bolest

Každopádně bychom byly rády, kdybyste se vy, naše čtenářky, přidaly. V co největším počtu (více čtěte zde). Běh zlepšuje postavu, posiluje svalstvo a zbavuje tuku, zlepšuje krevní oběh, činnost srdce i plic, je výborný na odreagování. I když začátky jsou samozřejmě těžké a naučit se běhat není snadné.

Hlavním cílem akce je desetikilometrový závod Nike Run Prague, který se uskuteční 3. září v Praze. Dalším cílem je ve společném týmu OnaDnes.cz naběhat do té doby více kilometrů než tým mužů pod hlavičkou Xman.cz.

Především je těžké překonat vlastní pohodlí, pak i první překážky, respektive tělesné obtíže, když po prvním vyběhnutí nemůžete po pár stovkách metrů popadnout dech a do lýtek či stehen se rozlévá tuhá bolest...

Jsme úplně na začátku, takže první bolestivé překážky zažíváme na vlastní kůži. Ale běhání nás chytlo. Baví nás a navzájem se hecujeme a držíme si palce, abychom nakonec dosáhly společného cíle a tu zářijovou desítku Nike Run Prague zvládly.

Individuální tréninkový plán

První trénink byl krutý. Vladimír nám napřed ukázal základní techniky běhu, rozcvičování a protahování svalů. Pak nás v oboře Hvězda v Praze vyslal na dvoukilometrový okruh a každé změřil čas. Většina z nás nebyla schopná kolečko zvládnout naráz, aniž by si párkrát neodpočinula chůzí.

Trénink redaktorek OnaDnes.cz na desetikilometrový závod Nike Run Prague

Výsledný čas pak byl pro trenéra vodítkem k tomu, aby každé sestavil individuální běžecký plán. Každá z nás dostala papír s přesným rozpisem, kdy běhat, jakou vzdálenost, v jakém čase. Také jsme se dozvěděly, jaké jsou nejčastější chyby začátečníků: přeceňování vlastních sil, nepravidelný či špatně zvolený trénink.

"Běh je přirozený pohyb, jednoduchý jako chůze, je přístupný každému, finančně i časově nenáročný, zlepšuje nejen vzhled, ale i zdravotní stav. Posílíme srdce, plíce, otužujeme se, nejsme náchylní k nemocem, oddalujeme stárnutí, prodlužujeme si život, zlepšujeme psychiku," říká trenér Vladimír Korbel.

Naše ukázkové tréninkové plány Každá jsme uběhla, některá částečně i ušla 2 kilometry a na základě toho nám trenér udělal tréninkový plán na prvních 14 dní. Čas nejrychlejší byl 13 minut, průměr byl 14:40 a nejpomalejší doběhla v čase 17 minut. Zkuste si uběhnout 2 kilometry a podle času se přibližně můžete řídit našimi tréninkovými plány. Trénink pro nejrychlejší z nás:

1. 3 x 1 km v tempu 6:30 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

2. 5 x 1 km v tempu 7:00 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

3. 4 x 1 km v tempu 6:45 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

4. 5 x 1 km v tempu 7:30 min/km; po kilometru odpočinek 45 sekund

5. 3 x 1 km v tempu 6:30 min/km; po kilometru odpočinek 45 sekund

6. 5 x 1 km v tempu 7:00 min/km; po kilometru odpočinek 30 sekund

7. 5 x 1 km v tempu 7:30 min/km; po kilometru odpočinek 30 sekund Trénink pro většinu z nás:

1. 3 x 1 km v tempu 7:20 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

2. 5 x 1 km v tempu 7:50 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

3. 4 x 1 km v tempu 7:35 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

4. 5 x 1 km v tempu 8:20 min/km; po kilometru odpočinek 45 sekund

5. 3 x 1 km v tempu 7:20 min/km; po kilometru odpočinek 45 sekund

6. 5 x 1 km v tempu 7:50 min/km; po kilometru odpočinek 30 sekund

7. 5 x 1 km v tempu 8:20 min/km; po kilometru odpočinek 30 sekund Trénink pro nejpomalejší z nás:

1. 3 x 1 km v tempu 8:30 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

2. 5 x 1 km v tempu 9:00 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

3. 4 x 1 km v tempu 8:45 min/km; po kilometru odpočinek 1 minuta

4. 5 x 1 km v tempu 9:30 min/km; po kilometru odpočinek 45 sekund

5. 3 x 1 km v tempu 8:30 min/km; po kilometru odpočinek 45 sekund

6. 5 x 1 km v tempu 9:00 min/km; po kilometru odpočinek 30 sekund

7. 5 x 1 km v tempu 9:30 min/km; po kilometru odpočinek 30 sekund

Nemusíte hned závodit

Jednou z nejčastějších chyb začátečníků je, že chtějí hned napoprvé uběhnout spoustu kilometrů v krátkém čase. Je to nejlepší způsob, jak se zase vrátit do pohodlí svého gauče. V horším případě si můžete přivodit i nějaký zdravotní problém. Běhání by vás mělo v první řadě bavit. Zvolte si tempo, které vám vyhovuje.

Pokud například nevíte o tom, že máte zvýšený tlak, cukrovku nebo vrozenou srdeční vadu, navštivte raději napřed svého lékaře. To samé platí pro lidi s nadváhou.

Další rozšířenou chybou je nepravidelnost. Napřed trénujete třikrát týdně, pak dva týdny vynecháte, následně si obujete maratonky jen jednou týdně. Aby mělo běhání efekt, posílilo váš organismus, přineslo vám užitek, je zapotřebí trénovat pravidelně a dlouhodobě.

Trénink redaktorek OnaDnes.cz na desetikilometrový závod Nike Run Prague

"Nedělejte si iluze, že z vás budou za pár dní či týdnů běžci," upozorňuje Korbel. Dodává, že mezi časté chyby patří i nesprávná technika běhu, která vás pak může enormně vyčerpávat. V takovém případě se raději obraťte na zkušeného trenéra.

O společném tréninku s námi, kde si můžete svoji techniku vylepšit a na vše potřebné se zeptat, vás bude včas informovat.

Silnicím se raději vyhněte

Pokud můžete, zvolte si pro běhání nějaké měkčí povrchy. Chodníky či silnice nejsou ideální, mohou zbytečně zatěžovat váš organismus, navíc jsou pro vás nebezpečné kvůli projíždějícím automobilům. A pak jsou tady i výfukové exhalace.

"Nejlepší jsou lesní a polní cesty, parky. Na silnici doporučuji běhat jen tehdy, když není jiná možnost," radí Vladimír. Pokud nemáte kvalitní boty, můžete uškodit například svým achilovkám nebo kloubům.

Trénink redaktorek OnaDnes.cz na desetikilometrový závod Nike Run Prague

Běhání je vždy dobré prokládat doprovodným cvičením. Zvláště na začátku byste měly chodit běhat tak třikrát týdně a trénink doplňovat například jógou, plaváním nebo posilovnou.

Opět platí zásada, že byste si měly vybrat takovou tělesnou aktivitu, která vás baví. A nemusíte hned chodit do drahého fitness centra, můžete klidně cvičit doma.