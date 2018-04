Začněte jíst zdravěji

Hlasujte: Dáváte při nákupu přednost potravinám s označením BIO, i když jsou dražší?

Jak vzniká "bio"?



Co všechno akce "Měsíc biopotravin" nabízí? Po celé září platí v celé řadě bioprodejen akce zvýhodněných cen vybraných výrobků, probíhají ochutnávky a další akce. V nejrůznějších obchůdcích budete moci ochutnat například pravé BIO wafle a konají se sezení, přednášky a festivaly. Týkají se zdravé výživy a jsou na nich prezentovány výrobky a služby firem, které se zabývají zdravou výživou.

Den otevřených vrat vás čeká v sobotu 23. 9. od 14 do 18 hodin na kozí farmě Dvůr Ratibořice na Vysočině, kde si budete moci prohlédnout stáje a hospodářský dvůr a také ochutnat i zakoupit místní výrobky.



Informace o dalších akcích najdete na www. mesicbiopotravin.cz.

Bio-cafés

Dobrá zpráva pro milovníky biopotravin - k nemnoha podnikům nabízejícím bioobčerstvení přibyl další. V pořadí už druhá provozovna sítě Bio-cafés, spojující v sobě moderní design s biostravováním, byla otevřena v centru Prahy v pasáži Broadway, Na Příkopě 31.

Bio-cafés nabízí saláty, sendviče, polévky, dezerty, kávu, kávové speciality, čaje, čerstvé džusy, mléčné koktejly, víno, pivo... to vše v biokvalitě. Otevřeno je denně od osmi do dvaadvaceti hodin, v každé provozovně je dětský koutek a samozřejmostí je nekuřácké prostředí.

Další pobočku najdete v Americké ulici 8. V listopadu by měla být otevřena pobočka ve Zlatém Andělu na Smíchově a do konce roku ještě další dvě (v Kaprově ulici a v Obchodním centru "Šestka" v Ruzyni).

Síť Bio-cafés je členem mezinárodního sdružení Slow Food, které propaguje kulturu stolování a také brání kulinářskou biodiverzitu po celém světě.

Což takhle dát si...?

Nudí vás běžné kuchařské knihy? Máte pocit, že už vás nic nepřekvapí? Pak jste patrně ještě neměli v ruce žádnou ze série kuchařek mladé autorky Lenky Požárové. Její edice "Což takhle dát si..." je věnována pokaždé jiné potravině, kterou s chutí, nápadem a vtipem kombinuje a vytváří nové recepty. Po dýních, špenátu a švestkách vycházejí nejnověji fazolové recepty. Více na www.zapalena-kucharka.cz.

Kečup nejen pro diabetiky

Patříte vy nebo vaše děti k těm, kdo nedají ani ránu bez kečupu? Pak vás jistě zaujme novinka, kterou pro kečupový trh připravila firma Kand. Není sice v biokvalitě, ale kromě toho, že neobsahuje cukr, v něm také nenajdete žádné alergeny.

Ženy jedí zdravěji

Ženy u potravin všeobecně dbají na vysoký obsah zdraví prospěšných látek. Zato muži si chtějí především pochutnat. A tak pro ně není problém spořádat třeba párek s hořčicí, hranolky plovoucí v tuku nebo knedlíky s velkým množstvím omáčky.

Při výběru jídla každý sleduje něco jiného. Muži se soustředí hlavně na oblíbené potraviny, které jim chutnají. Ženy naopak dávají přednost co nejvíce zdravým potravinám a na druhé místo kladou náročnost přípravy.

Přestože lidé vědí, které látky jsou zdravé, často netuší, ve kterých potravinách pak tyto látky naleznou. Nejlepší přehled o tom, ve kterých potravinách se jednotlivé látky z pozitivními účinky nacházejí, mají podle nezávislé ankety agentury Ogilvy ženy ve věku 25-32 let.

Ještě zdravější ryby

Výzkum byl mimo jiné zaměřený také na konzumaci vápníku. Výsledky ukázaly, že Češi často podceňují obsah této látky v potravinách a také mají jen omezené informace o tom, kde všude se vápník vyskytuje.

Lidé si většinou myslí, že nejvíce vápníku je v mléčných výrobcích, ale není to tak úplně pravda. „Abychom do své stravy zařadili vápník, nemusíme se omezovat při volbě jídelníčku pouze na jogurty a další mléčné produkty," vysvětluje MUDr. Milan Kudyn. "Vápník se nachází třeba také v jiných potravinových formách, například v brokolici nebo v konzervovaných rybách. Důležité je zjistit, jestli je součástí konzervy celá ryba včetně kůže a kostí a jestli do ní není přidáno něco navíc,“ dodává MUDr. Kudyn.

Podle lidí je u ryb hlavním kladem to, že jsou nízkotučné a obsahují omega 3 kyseliny. Jen velmi málo spotřebitelů ryby upřednostňuje kvůli vysokému obsahu vápníku.