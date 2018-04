Začínáte běhat? Poradíme vám, jak na první trénink

Přidejte se k nám Začněte běhat s námi. Hlavním cílem akce je desetikilometrový závod We Run Prague, který se uskuteční 1. září v Praze. Registrovat so závodu se můžete ZDE. Zároveň se můžete účasnit souboje s muži (více o souboji se dočtete zde). Do challenge se přihlaste se ZDE. Na konci měsíce dubna a května vylosujeme vždy jednu čtenářku, která se zaregistrovala do závodu přes OnaDnes.cz a přihlásila do challenge. Vyhraje sportovní vybavení od Nike a trénink pod vedením profesionálního trenéra Vladimíra Korbela i s kompletním tréninkovým plánem až do závodu.