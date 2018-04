Začíná sezona nachlazení

Řekla to Martina Havlíčková ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Naopak Češi se prý prozatím nemusejí obávat epidemie chřipky, jejíž hlavní sezona přichází zpravidla v listopadu nebo prosinci. Jako prevenci nachlazení doporučuje Havlíčková správnou výživu, přísun vitaminů, otužování a vhodné oblékání.

Chřipce se lze bránit včasným očkováním. "Lidé se navracejí z dovolených, děti přicházejí do školy, scházejí se prostě kolektivy a v nich se nemoci rychleji šíří," vysvětlila Havlíčková.

Doba návratů do rizikového prostředí se letos navíc pojí s proměnlivým a spíše chladným a deštivým počasím. "Mezi další faktory ovlivňující vznik nemocí patří stres a přepracování," dodala Havlíčková.

Na přelomu září a října nastane podle Havlíčkové ideální doba pro očkování proti chřipce. Vakcín proti chřipce existuje několik druhů a další jsou ve fázi vývoje. Chřipkový virus je velmi proměnlivý a vakcína se musí každý rok upravovat. Podle odborníků nikdy neexistuje stoprocentní jistota, že očkovaný člověk chřipku nedostane, protože se vždycky může objevit nový typ viru.

Podle autora knihy o chřipce Tomáše Šebka očkování ochrání proti chřipce asi 70 až 90 procent lidí mladších 60 let. U starších lidí je to o něco méně, asi 60 procent. Senioři by se také měli nechat očkovat později než mladší lidé, podle Havlíčkové nejlépe na počátku prosince, protože se u nich protilátky vytvářejí s malým zpožděním.

Vakcína nicméně ochrání pouze proti chřipce, na anginu, rýmu a různá respirační onemocnění platí pravidlo zdravé životosprávy, přísun nejlépe přírodních vitaminů, pohyb a vhodné oblečení do každého počasí.