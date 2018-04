Začíná sezona klíšťat, lidé se pořád málo chrání

Nakonec skončila v nemocnici, kde zůstala více než měsíc. Trápily ji až čtyřicetistupňové horečky a silné bolesti kloubů. S ramenem nedokázala dlouho pohnout. Diagnóza?

Lymská borelióza – nemoc, která spolu s klíšťovou encefalitidou číhá na místech, kam si lidé chodí odpočinout. A právě teď začíná její sezona.

Obě choroby přenášejí klíšťata. Jenže zatímco dříve člověk tohoto parazita chytil většinou v lese či na louce, v posledních letech se klíšťata zabydlela i ve velkých městech.

"Je stále víc neobdělávaných polí, a to i v okolí velkých měst. A právě tam se daří hlodavcům, na nichž klíšťata přežívají přes zimu. Dostávají se tak nejen do měst, ale i do vyšších poloh nad devět set metrů, kde dosud nebyla běžná. Já bych si do trávy nelehl ani na Sněžce," vysvětlil hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký.

Boreliózou je nakažených dvacet až třicet procent klíšťat, encefalitidou dvě procenta.

Nemoc udeří až po týdnech

Lymská borelióza i klíšťová encefalitida jsou zrádné hlavně proto, že jejich příznaky se objeví až několik týdnů poté, co se člověk infikovaného klíštěte zbaví. O něco rychlejší průběh má encefalitida – inkubační doba trvá dva až tři týdny. Začíná bolestmi hlavy a horečkami, končit může i zánětem mozkových blan.

"Do tohoto stadia dojde nemoc jen u pětiny pacientů. Řada lidí prodělá jen fázi podobnou chřipce a někteří se dokonce nakazí, ale neonemocní," zdůrazňuje Vilma Marešová, přednostka 1. infekční kliniky pražské nemocnice na Bulovce.

Pokud už encefalitida propukne, nejsou na ni léky, tělo si s ní musí poradit samo. Lidé si však předem mohou u lékaře zaplatit očkování.

Lymská borelióza se přihlásí ještě později než encefalitida – od vyndání klíštěte do prvních příznaků může uběhnout jeden až dva měsíce. Lidé si často myslí, že boreliózu ohlašuje velká červená skvrna o průměru více než pět centimetrů.

"Ta se však vyskytuje jen u poloviny pacientů a vůbec nemusí být na místě, kde bylo klíště přisáté. Podobně jako encefalitida začíná borelióza bolestmi hlavy, ale bez horeček," vysvětlila Marešová.

Na lymskou boreliózu neexistuje očkovací látka. Nemoc přitom může skončit i zánětem mozkových blan a zánětem mozku. Lékaři předepisují kúry antibiotik. S následky v podobě bolestí kloubů a únavy se pacient může potýkat i půl roku.

Lidé se nechrání

Letní počasí a slunné dny lákají do přírody nebo aspoň k posezení v parku. A právě tam lidé podle hygieniků zapomínají na ochranu před klíšťaty. Přitom za minulý rok zemřeli na klíšťovou encefalitidu tři lidé a dalších 643 případů ošetřili lékaři.

Letos hygienici evidují už sedmdesát dva nakažených. U lymské boreliózy jsou čísla ještě vyšší. Letos se s ní léčilo už 952 pacientů, ročně onemocní tři až čtyři tisíce lidí. Tato nemoc se přitom vyskytuje na celém území republiky, zatímco encefalitida má ohniska hlavně v jižních a východních Čechách a ve Slezsku.